Papa Francisco participará da Vigília Pascal, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco deverá participar da Vigília Pascal neste sábado, conforme planejado, após cancelamento de última hora de sua presença na procissão da Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma, disse o Vaticano.

Em comunicado do Vaticano, o evento noturno na Basílica de São Pedro aparece como o único compromisso público do papa no dia.

Na sexta-feira, o Vaticano disse que a participação de Francisco na procissão da “Via Crucis” foi cancelada “para preservar a sua saúde” antes de mais eventos da semana da Páscoa.

Aos 87 anos, o papa precisa de uma cadeira de rodas ou de uma bengala para se movimentar e recentemente limitou seu discurso em público enquanto luta contra bronquite e gripe.

A Páscoa é no domingo e é a data mais importante do calendário litúrgico da Igreja, celebrando o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos.

Durante o dia, Francisco deve celebrar a missa e dar sua mensagem e bênçãos semestrais "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo) na sacada central da Basílica de São Pedro.

