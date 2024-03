Observadores da ONU são feridos em explosão no sul do Líbano

BEIRUTE, 30 MAR (ANSA) - Três observadores da Organização das Nações Unidas (ONU) e um tradutor ficaram feridos neste sábado (30) após uma explosão no sul do Líbano, perto da linha de demarcação entre o Líbano e Israel, conhecida como Linha Azul.

Fontes de segurança libanesas relataram à ANSA que o episódio ocorreu perto de Rmeish enquanto os técnicos desarmados que ficam posicionados no sul do Líbano para monitorar hostilidades na região, chamados como Untso, faziam uma patrulha a pé na região.

A missão de paz da ONU abriu uma investigação para apurar como o projétil explodiu perto do grupo. Segundo relatos, a ofensiva foi provada por israelenses.

No entanto, o Exército de Israel negou a informação e disse que "não atingiu um veículo da Unifil esta manhã na área de Rmeish", no sul do Líbano. Todos os feridos foram transportados para um hospital da região.

De acordo com as fontes consultadas pela ANSA, o ataque teria sido lançado por um drone que seguiu o comboio composto por dois veículos com insígnias claras das Nações Unidas.

"Os três observadores e seu intérprete libanês haviam saído dos veículos perto de Rmeish quando ouviram o zumbido do drone e rapidamente voltaram a bordo dos dois veículos. Neste momento, o drone lançou um míssil contra o comboio e um dos feridos foi levado às pressas de helicóptero para o Hospital Saint George, em Beirute", diz um dos relatos. (ANSA).

