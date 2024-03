Impressiona a quantidade de anúncios de carros usados que são ou já foram de alguma empresa de locação de veículos. Esse volume cresceu demais nos últimos anos e provavelmente aumentará ainda mais.

Uma das perguntas que mais me fazem é se vale a pena comprar um carro usado nessas condições. Sempre respondi que cada caso deve ser analisado de maneira individual. Não tenho dúvidas de que alguns desses veículos podem ser considerados, desde que vistoriados com muita atenção.

Colunistas do UOL

Mas tenho me decepcionado muito com o que vejo na prática. Na maioria das vezes são carros ruins, mesmo aqueles com poucos anos de uso e considerados pelo mercado como seminovos.

Para o leitor entender isso melhor, aqui vão cinco motivos que têm feito eu evitar a compra de carros usados de locadoras.

Descuido do usuário

Por melhor que a pessoa seja, tende a não ter o mesmo cuidado com aquilo que não é seu. Essa máxima é perfeita para descrever o tipo de motorista que utiliza carros de locadora.

Por não ser o verdadeiro dono, não se preocupa em poupar o motor quando ainda está abaixo da temperatura ideal de funcionamento ou com a qualidade do combustível que é utilizado, não desacelera para passar por lombadas, valetas ou buracos, nunca se lembra de calibrar os pneus, pouco se preocupa em manter limpeza e higiene da parte interna, e por aí vai.

Basta pensar que esses motoristas são apenas usuários, seja por algumas horas ou até por um período um pouco maior, dependendo do contrato. Mas é certo que, diante da baixa possibilidade de terem problemas com o carro, pouco ou nada se preocupam em mantê-lo como se fosse seu. Só que o problema vai aparecer um dia, e provavelmente será nas mãos de um futuro dono, uma pessoa física que um dia comprará esse carro.

E não caia na lábia do vendedor, que tenta te convencer de que o veículo era utilizado pela "diretoria da empresa" para passar a ideia de que estava nas mãos de uma pessoa mais séria e responsável. Eles sempre usam esse discurso, mas na prática nunca conseguem provar quem e quantos foram os usuários do carro.

Revisões fora do recomendado pelo fabricante

Algo que pode trazer tranquilidade para o comprador é a comprovação das manutenções que foram feitas. Geralmente os carros de categorias superiores passam por revisões em concessionária até o período da garantia, enquanto os de categorias de entrada são revisados por oficinas parceiras. Parece algo positivo, não é mesmo?

O que nem todos sabem é que algumas dessas revisões não acontecem do jeito que deveriam. Foram inúmeras as vezes que me deparei com casos em que peças não foram substituídas ou então utilizaram produtos fora da recomendação do fabricante.

Tem muita coisa errada nesse meio e quem perde com isso é o futuro dono desse carro, que no longo prazo terá diversos problemas para resolver.

Furto de peças

Me lembro de um episódio da famosa série Friends em que um dos personagens sugere que é errado roubar o controle remoto da televisão do quarto em que estão hospedados, mas aceitável roubar as pilhas desse mesmo controle. Engraçado de se ver em uma série de comédia, mas lamentável que aconteça de fato.

O catalisador é a peça favorita desses criminosos devido aos materiais nobres presentes nesse componente. Mas dá para imaginar que tudo é possível, até mesmo a inversão de peças boas por outras ruins, para benefício próprio.

Maior dificuldade na revenda

Hoje é fácil saber a procedência de um carro através de pesquisas pagas, seja em uma empresa de vistoria ou em um site especializado. Em muitos casos, no próprio manual do proprietário aparece o registro de quem foi o primeiro dono.

Sendo assim, não tem como apagar o registro de um carro de locadora, ele sempre aparecerá. A pessoa física que compra um veículo usado com procedência de locadora deve saber disso e que provavelmente terá mais dificuldade de revender o carro no futuro devido à baixa aceitação.

Deveriam custar mais baratos

Mesmo com tantos argumentos desfavoráveis para carros usados de locadora, tem algo que poderia mascarar tudo isso e fazer com que a compra fosse vantajosa, que seria o preço abaixo do valor de mercado.

Porém, na prática, nem sempre é o que acontece. Geralmente esses carros são anunciados por valores dentro ou até acima da média de mercado, e não deveria ser assim.

Dos bons negócios que disse já ter feito com carros de locadora, todos tiveram preços atrativos para os meus clientes. Do contrário, não tenho dúvidas de que é melhor procurar por outro que tenha sido desde o início de uma pessoa física.

*Texto publicado originalmente em 1/9/2022