'Ótimo para adultos e crianças': este nebulizador portátil está por R$ 120

As temperaturas caíram em boa parte do Brasil, principalmente no Sul e Sudeste. E o tempo frio e seco favorece a ocorrência de problemas respiratórios, além de facilitar a proliferação de bactérias. Nessas horas, fazer uma inalação é uma boa pedida. Quando feita com soro, ajuda a lubrificar as vias áreas.

A inalação também é muito utilizada em crises de catarro, rinite ou sinusite. Seu uso não tem contraindicação. Para esses momentos, um bom nebulizador também pode ser um importante aliado. Um exemplo é o Nebmesh 2, da G-Tech, um modelo compacto, silencioso e que gera uma névoa fina. Ele tem feito sucesso na Amazon e está com desconto de 37%. Confira detalhes do produto e o que diz quem o comprou.

Promete ser silencioso;

Nebuliza de diversos ângulos;

Vem com máscara adaptada para adultos e crianças;

Funciona a pilha, com autonomia de 2h30;

Também aceita carregamento via USB (que é vendida separadamente);

Não necessita de copinho;

Portátil (pesa 107 g e tem 9,4 cm de altura);

Aprovado pelo Inmetro.

Tamanho compacto é uma das características do inalador portátil da G-Tech Imagem: Divulgação

O que diz quem comprou?

São mais de cinco mil avaliações de compradores desse modelo de nebulizador na Amazon. A pontuação média do produto é de 4,3 (do total de 5 estrelas). Veja alguns comentários:

Muito mais fácil aplicar medicação nas crianças. Compacto, e as pilhas duram muito tempo. Ótimo custo-benefício.

Denilton

Funciona muito bem, e completamente silencioso. Ótimo para adultos e para crianças. E recomendo para os pais de primeira viagem, pois, sem o barulho do aparelho, o bebê fica calmo, e faz a nebulização sossegado no colo.

Alyson Oliveira de Abreu

Não tem barulho, é mega silencioso, leve e fácil de carregar para qualquer lugar. Super-recomendo!

Karolyn

Tenho filho especial e era agonia para dar nebulização. Ele não deixava. Com esse, agora é tranquilo. Faço com ele dormindo. É silencioso e ajuda muito. Excelente qualidade.

Liziane

Excelente produto: pequeno, portátil, de excelente qualidade. Vale muito a pena comprar pois, principalmente em crianças, que talvez possam ficar agitadas durante a inalação, você pode fazer com elas deitadas. Não vaza produto (soro ou medicamentos), podem ser usados todos os tipos de medicamento nele. E é muito silencioso!

Regiane Duarte Ferreira Araújo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores pontuam que o produto funcionou por pouco tempo e apresentou defeito. Também há compradores que citam que o inalador seria menos potente do que esperavam.

Comprei um e em menos de uma semana ele não funciona mais. Tive todos os cuidados. Sempre após utilizar, limpava, higienizava e deixava secar. Porém, o produto deixa vazar demais, e tem um compartimento que fica sempre com o soro dentro e é impossível remover.

Eduarda

Achei que era maior e mais potente.

Mariana Araújo Fontenelle de Aguiar

