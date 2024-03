Mulher tortura bebê em GO para forçar relacionamento com o pai da criança

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na última quinta-feira (28), em Goiás, acusada de torturar o filho de um ano para fazer com que o ex-companheiro reatasse o relacionamento com ela.

O que aconteceu

Um homem procurou a Central de Flagrantes de Catalão para denunciar a ex-companheira por maus tratos ao filho do casal. À Polícia Civil, ele disse que teve um relacionamento de aproximadamente dois anos com a mulher.

Ele mostrou um vídeo que havia sido enviado pela mulher, em que ela utiliza um travesseiro para tentar asfixiar o bebê repetidamente. O intuito seria fazer com que o homem reatasse o relacionamento com ela. A Polícia diz que no vídeo é possível ver que a tentativa de asfixia causa "nítido e intenso sofrimento" à criança.

A mulher foi presa em casa, em flagrante, pela suposta prática do crime de tortura. A pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão. Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita possui antecedentes criminais de homicídio e tráfico de drogas.

O bebê foi abrigado provisoriamente no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.