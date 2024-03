Jogadores do Napoli se ajoelham em protesto contra racismo

NAPOLI, 30 MAR (ANSA) - Os jogadores do Napoli se ajoelharam no gramado do Estádio Diego Armando Maradona em protesto contra o racismo, antes do início da partida contra a Atalanta neste sábado (30) pelo Campeonato Italiano.

Além da equipe titular, todos os atletas do banco de reservas participaram da iniciativa.

"Vamos todos gritar: 'Não ao racismo'", gritou o ator e diretor Marco D'Amore no microfone do estádio. "Nossos olhos viram demais, nossos ouvidos ouviram demais, mas desta vez não é mais indiferença e descuido. Nápoles faça sua voz ser ouvida sem vergonha, medo. Vamos dizer juntos não ao racismo".

Ao lado de D'Amore estava Mohamed Seick Mane, um dos jovens jogadores do Napoli. Neste momento, as propagandas em campo foram substituídas por um fundo preto com os dizeres "Não ao racismo".

Este tipo de protesto nasceu em 2016, antes de uma partida de futebol americano na qual os jogadores se ajoelharam durante o hino dos Estados Unidos para chamar a atenção do público para os problemas do racismo.

A iniciativa deste sábado acontece após a decisão das autoridades esportivas da Itália de inocentar o zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, da acusação de racismo contra o brasileiro Juan Jesus. (ANSA).

