Jeff Bezos tem US$ 196,4 bilhões - de onde vem o dinheiro dele?

O empresário Jeff Bezos é atualmente a terceira pessoa mais rica do mundo - ele tem uma fortuna avaliada em US$ 196,4 bilhões, de acordo com a lista dos mais ricos do mundo da revista Forbes. Ele perdeu sua posição de maior bilionário dos EUA para Elon Musk.

Bernard Arnault, CEO do império LVMH, permanece a pessoa mais rica do mundo de acordo com a lista da Forbes, com um patrimônio líquido de cerca de US$ 226 bilhões. Os dados são do dia 27 de março.

Mas de onde vem o dinheiro de Jeff Bezos?

Ele nasceu quando sua mãe, Jacklyn Gise, ainda era adolescente. Seu pai biológico, Ted Jorgensen, deixou a família poucos anos depois. Ela depois se casou com Miguel Bezos, imigrante cubano, que adotou Jeff. Durante os verões de sua infância, Bezos trabalhava na fazenda do seu avô reparando tratores Caterpillar.

Ele se formou na universidade de Princeton, e trabalhou em grandes empresas. Chegou a trabalhar em Wall Street, e se tornou vice-presidente de um fundo de investimentos aos 30 anos.

A sua fortuna vem principalmente da Amazon. Ele fundou a gigante do comércio eletrônico em 1994 em sua garagem em Seattle, nos Estados Unidos. Seus pais aportaram mais de US$ 200 mil no negócio. Em 2021, Bezos renunciou ao cargo de CEO da gigante varejista para se tornar presidente executivo. Atualmente, ele possui um pouco menos de 10% da empresa. A empresa hoje vale US$ 1,85 trilhão.

A Amazon começou como uma livraria online e desde então expandiu para uma variedade de outros produtos e serviços de comércio eletrônico. Ela inclui streaming de vídeo e áudio, computação em nuvem e inteligência artificial. Considerada a maior empresa de vendas online do mundo, a Amazon teve um papel fundamental no crescimento do comércio eletrônico e se tornou um modelo de vendas pela internet.

"Bezos teve o instinto" de apostar nos avanços do mercado, afirma Roger Kay, analista da Endpoint Technologies Associates. Mas também sobram críticas sobre seus métodos - incluindo baixar os preços o máximo possível. A Amazon também é vista como um rolo compressor da concorrência e é criticada pelas condições de trabalho de seus funcionários. Fez o possível, por exemplo, para impedir a criação de um sindicato no estado do Alabama, em 2021.

Bezos também é dono da Blue Origin, empresa aeroespacial que desenvolve foguetes desde 2000. Ele chegou a voar brevemente para o espaço em julho de 2021. A Blue Origin comprou um local de lançamento de foguetes no Texas e planejou introduzir uma espaçonave suborbital tripulada, New Shepard, em 2018 e um veículo de lançamento orbital, New Glenn, em 2020.

É dono do The Washington Post. Bezos comprou o jornal e suas publicações afiliadas por US $250 milhões em 2013.

Tem investimento no Google. Bezos conheceu os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, em 1998, e conseguiu se tornar um dos primeiros investidores-anjo da empresa, investindo cerca de US$ 250 mil.

Vida privada e filantropia

Em 1993, Bezos se casou com Mackenzie Scott, com quem teve quatro filhos. O casal anunciou o divórcio em janeiro de 2019, após 25 anos de casamento, e no dia seguinte a imprensa americana noticiou que o empresário estava tendo um caso com outra mulher. Bezos acusou o tabloide National Enquire de obter de maneira ilegal suas mensagens de texto privadas, além de acusar a controladora de "extorsão e suborno". Posteriormente, a investigação liderada por Bezos alegou que o irmão de sua amante havia vazado as mensagens.

Com o divórcio, Bezos transferiu um quarto de sua participação na Amazon na época, que era de 16%, para ela. Desde então, Mackenzie frequentemente é pauta na imprensa americana por seu trabalho filantrópico. Na quarta-feira (20), Mackenzie anunciou doação de US$ 640 milhões — aproximadamente R$ 3,2 bilhões — a organizações filantrópicas. O valor é mais que o dobro do montante anunciado em 2023. Mackenzie já doou inclusive para ONGs brasileiras em 2022

Bezos afirmou em uma entrevista em 2022 que planeja doar a maioria de sua riqueza durante sua vida, sem divulgar detalhes específicos. Bezos doou mais de US$ 400 milhões em ações para organizações sem fins lucrativos em 2022, embora não esteja claro quais organizações receberam essas ações.