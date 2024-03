Número de mortes na Operação Verão no litoral de SP sobe para 56

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 22 anos morreu em confronto com a Polícia Militar na Vila Santa Rosa, no Guarujá, na tarde de sexta-feira (29). A informação foi divulgada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Com isso, o número de mortes na Operação Verão no litoral de SP subiu para 56. O balanço é da SSP.

O que aconteceu

A polícia informou que suspeito estaria armado e com um rádio comunicador. Agentes realizavam operação de combate ao tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito tentou fugir e apontou a arma na direção dos agentes, que intervieram, segundo a SSP. Ele foi atingido e o óbito constatado no local por uma equipe do Samu. O nome do suspeito não foi divulgado.

Arma e drogas foram encontradas com o homem. De acordo com a SSP, foram apreendidos uma pistola .40, um rádio comunicador e 379 porções de drogas, incluindo maconha, cocaína, crack e haxixe, que estavam dentro de uma sacola.

Caso foi registrado na delegacia do Guarujá. Exames periciais foram solicitados e o caso registrado como tráfico de entorpecentes, posse ou porte ilegal de arma de fogo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.

Mais de mil pessoas foram presas durante a 3ª fase da Operação Verão na Baixada Santista. A SSP informou que 1.055 foram detidos, entre eles 434 procurados pela Justiça. Foram apreendidas 2,5 toneladas de drogas, além de 118 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito.

O governo paulista esclareceu que as mortes em confronto são resultado da reação violenta dos criminosos ao trabalho policial. "Todos os casos são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento das respectivas corregedorias, Ministério Público e Poder Judiciário", disse a pasta em nota enviada ao UOL.

Secretário é denunciado após mortes

O Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) enviou uma representação contra Guilherme Derrite ao procurador-geral de Justiça de São Paulo. A representação contra o secretário de Segurança Pública de São Paulo cita improbidade administrativa no que diz respeito às operações da polícia com letalidade histórica no litoral paulista.

Condepe diz que SSP não respondeu a nenhum questionamento sobre as mortes decorrentes das operações policiais. O primeiro pedido, feito em 10 de agosto de 2023, pediu as cópias dos laudos periciais de 15 pessoas mortas por agentes ainda sob a tutela da antiga Operação Escudo. Em 5 de fevereiro de 2024, o Conselho solicitou mais sete boletins de ocorrência associados a mortes já na Operação Verão.

SSP diz que tomou conhecimento da representação e que as mortes são "rigorosamente investigadas". "A pasta teve conhecimento informal da representação do Condepe e irá responder aos questionamentos assim que acionada pelo Ministério Público", disse o órgão em nota.

Negativa da SSP em responder demonstra que governo de SP não quer prestar contas à sociedade, rebate representação. O presidente do Condepe, Dimitri Sales, chega a citar a declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que desprezou a denúncia feita por organizações em órgão da ONU contra o nível de mortalidade das operações recentes.

Mortes de policiais em serviço não podem deixar de ser investigadas, mas não devem permitir "ilegalidade e arbitrariedade". O documento diz que, enquanto as mortes dos agentes devem ser rechaçadas, as denúncias de órgãos de direitos humanos contra as ações da polícia e contra métodos adotados na Operação Verão não podem passar em branco.