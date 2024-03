Homem mata a tiros ex-mulher em loja de Goiás, foge e é preso no Tocantins

Um homem foi preso após matar a tiros a ex-mulher em Anápolis (GO) na última quinta-feira (28).

O que aconteceu

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do escritório em que ela trabalhava. Edney Pereira dos Santos atirou três vezes contra Regiane Pires da Silva — antes de disparar, ele agride fisicamente a vítima com um tapa no rosto. A mulher morreu na hora, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

O homicídio foi cometido em uma das duas lojas de autopeças que pertencia ao ex-casal. Após matar a mulher, Edney pegou um veículo que estava estacionado do outro lado da rua e fugiu. Ele foi preso em flagrante no mesmo dia, em Araguaçu, no Tocantins, quando tentava escapar. Um sobrinho do homem foi detido por suspeita de tentar ajudar o tio na fuga — o sobrinho não teve a identidade revelada.

Edney não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com o delegado Wlisses Valentim, ele e Regiane estavam em processo de divórcio, mas o homem não aceitava o término. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ela deixa dois filhos.

Ele vai responder pelo crime de feminicídio. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele. Ao jornal O Popular o advogado Claudemir Andrade informou que não teve acesso ao processo e que aguarda os próximos passos da Justiça para poder se manifestar.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.