Forma para micro-ondas promete omelete em 1 minuto por R$ 21; confira

Sem tempo para preparar o café da manhã? Este "achadinho" garimpado na internet promete deixar ovos e omelete prontos em até 50 segundos no micro-ondas. A forma custa R$ 21 na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL.

Para usar, não tem mistério: se quiser omelete, coloque os ovos batidos dentro da parte maior, capriche com outros ingredientes de sua preferência, como queijo. Agora é só fechar e levar ao micro-ondas. Se curte ovos cozidos, é só quebrar um em cada divisória redonda, furar as gemas, temperar a gosto e aquecer.

O que a forma tem de bom?

Versátil ao ter duas opções de preparo do alimento.

Prática, é fácil de usar: só não se esqueça de perfurar a gema.

Permite o cozimento rápido, em apenas 50 segundos.

É específica para micro-ondas.

Tem apoio e trava para fechar, segundo o fabricante.

Livre de BPA e outros materiais tóxicos.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,5 (do total de 5) entre mais de 1.300 avaliações de compradores. Confira algumas opiniões dos consumidores:

Foi a melhor que encontrei e já é a segunda que compro. Na segunda compra, percebi que o produto tinha sido melhorado, com a adição de uma trava de fechamento e um apoio, itens que facilitaram ainda mais o seu uso. Recomendo muito. J. Escada Jr.

Utensílio maravilhoso, muito prático. O ovo fica pronto em 1 minuto. Ótima opção para preparar ovo sem nada de óleo. Vale muito a pena comprar, principalmente se não tiver muito tempo para cozinhar no dia a dia. Ana Paula Miléo

Produto atende muito bem! Em menos de um minuto tenho dois ovos cozidos. Fácil de limpar! Sem precisar de manteiga ou óleo! Rodrigo Maia

Uso a minha omeleteira todos os dias. Ela parece frágil, mas não é. Recomendo. Marisa

Pontos de atenção

A principal reclamação é sobre a qualidade do material. Além disso, algumas pessoas tiveram dificuldade para limpar, e outras não ficaram satisfeitas com os ovos feitos na forma. Veja algumas opiniões:

O produto é muito frágil, não permanece preso enquanto está no micro-ondas e, consequentemente, suja o aparelho todo. [...]. Breno Azevedo

A trava é fraca, abre sozinha e suja todo o micro-ondas! É horrível para limpar, gruda muito! Avaliação anônima na Amazon

Furei as gemas e fechei, mas ainda assim sujou o micro-ondas. Mas o pior realmente foi o sabor. O ovo ficou com uma textura esponjosa e nada apetitosa. Thyrza Wolk

