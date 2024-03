Dupla é presa com 28 kg de cocaína em navio de cruzeiro no Porto de Ilhéus

Duas pessoas foram presas na manhã deste sábado (30) em um navio de cruzeiro, que estava atracado no Porto de Ilhéus, na Bahia, com cerca de 28 kg de cocaína.

O que aconteceu

Um homem e uma mulher transportavam a droga e foram abordados pelos agentes. A dupla embarcou no Rio de Janeiro e o destino seria a cidade de Barcelona, na Espanha, segundo a Polícia Federal.

A substância estava escondida em fundos falsos de quatro malas. A droga foi identificada por meio da inspeção de bagagem com scanner (raio-x) e cão de detecção.

Os presos foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Ilhéus para os procedimentos de Polícia Judiciária. Posteriormente, foram levados ao sistema prisional do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal. Como as identidades não foram divulgadas, o UOL não conseguiu contato com as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

A ação contou com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). O grupo é composto pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia.