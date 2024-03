Corpo de piloto de avião que caiu em Jundiaí é encontrado

Do UOL, em São Paulo

O corpo do piloto do avião que caiu em Jundiaí, na noite de quinta-feira (28), foi encontrado neste sábado (30).

O que aconteceu

O piloto foi identificado como Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos. Ele foi encontrado sem vida junto aos destroços da aeronave, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

O piloto era o único tripulante da aeronave. Ela tinha capacidade para cinco passageiros e está registrada como propriedade da HKTC do Brasil, multinacional especializada em comércio exterior com sede em Hong Kong. A empresa diz que piloto era experiente e que presta as informações necessárias às autoridades competentes.

Os destroços do avião foram encontrados na tarde desta sexta-feira (29). A aeronave, um bimotor de matrícula PT-WLP, foi encontrada na Serra do Japi, em Jundiaí (SP).

A aeronave havia desaparecido na quinta-feira (28). O avião decolou de Jundiaí com destino ao Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista.

Bimotor tinha situação "normal" na Anac. A aeronave foi fabricada em 1995 pela Piper Aircraft. Ela licença apenas para serviços aéreos privados, sendo proibido o uso para táxi aéreo.

Nas redes sociais, a HKTC do Brasil lamentou a morte do piloto. A empresa escreveu que Ângelo era um profissional exemplar, responsável e apaixonado por aviação. "A família HKTC está em luto. A perda é imensurável. Nesse momento, estamos totalmente voltados a prestar assistência necessária à família do Ângelo".