'Eficiente': conheça o dispositivo que une controles remotos num lugar só

Televisão, 'Alexa', ar condicionado. Quem tem diversos aparelhos eletrônicos sabe bem a dificuldade que é encontrar o controle remoto certo na hora certa sem se confundir. Se é o seu caso, encontramos um "achadinho" que pode ajudar: o smart controle universal Izy Connect, da Intelbras, capaz de centralizar todos os dispositivos em um aparelho só.

À venda na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, por R$ 118, o produto também é fácil de usar: basta conectá-lo a uma rede sem fio, baixar o aplicativo e configurar os ambientes. Confira a seguir mais informações sobre esse controle e veja opiniões de quem comprou.

O que o smart controle tem de bom?

Unifica todos os controles remotos da casa em um único dispositivo, por meio de aplicativo;

Funciona com transmissor infravermelho para realizar os comandos nos dispositivos que utilizam essa tecnologia;

Pode ser conectado por wi-fi;

Com conectividade USB, pode ser alimentado por cabo de energia elétrica ou carregadores móveis.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de 5) entre mais de 2.100 avaliações de compradores. Confira algumas opiniões dos consumidores:

Funciona perfeitamente com a Alexa. Ligo e desliga a TV, aumento e diminuo o volume pelos comandos de voz. Fácil instalação. Recomendo a todos! Carlos Eduardo

Aparelho simples, mas de uma utilidade enorme. Show!!! Persalde Santiago

Comprei para controlar meus aparelhos de ar-condicionado à distância pela Alexa e tem funcionado bem. E a Alexa reconhece cada unidade do Connect automaticamente depois que a Skill da Intelbras é instalada. Ka Zimmer

Aparelho muito bom, funciona conforme descrito anúncio. Leandro Gongora

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o alcance do produto e dificuldades de configuração e instalação. Veja opiniões:

Pouco aparelhos disponíveis, configuração manual falha e, mesmo com muita insistência e com a assistência da Intelbras, não configurou. Renato Faria Silva

O alcance se restringe a apenas um cômodo da casa, e não os 15 metros anunciados pelo fabricante, o que torna indispensável a aquisição de vários, se quiser controlar a casa inteira. Porém, a interação com a Alexa é muito boa e é fácil encontrar e adicionar os aparelhos nele. Luiz E.

Não consegui cadastrar duas TVs LG antigas e nem um ar interno da Consul nem pelo automático, manual e código. Só consegui aparelhos modernos Samsung. Não gostei!!!! Marcelo

