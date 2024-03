Ataques de sexta-feira na Síria deixaram mais de 50 mortos

Um total de 52 soldados e combatentes sírios do Hezbollah libanês morreram em ataques atribuídos a Israel na sexta-feira em Aleppo, norte da Síria, segundo um balanço atualizado neste sábado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"O balanço dos ataques israelenses subiu para 52 mortos: 38 membros das forças do regime (sírio), sete do Hezbollah libanês e sete sírios que integram grupos pró-Irã", afirmou a ONG com sede no Reino Unido e que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Segundo a organização, os ataques tiveram como alvo "um depósito de foguetes do Hezbollah" no norte de Aleppo.

Este é o maior número de mortes no Exército sírio em ataques israelenses desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, segundo o OSDH.

O Exército de Israel não comentou os ataques na Síria, mas anunciou que matou o "vice-comandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah", Ali Naim, em um ataque aéreo no sul do Líbano.

Israel e o movimento xiita executam ataques diariamente ao longo da fronteira entre Israel e Líbano.

