Zelenskiy demite assessores de seu gabinete e nomeia embaixador na Moldávia

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, prosseguiu com mudanças em assessores próximos a ele nesta sexta-feira, demitindo dois vice-líderes de seu gabinete e nomeando um ex-oficial de segurança de primeiro escalão como embaixador da vizinha Moldávia.

Um decreto presidencial anunciou as dispensas de Andriy Smyrnov, que era responsável por questões jurídicas de políticas, e Oleksiy Dniprov, que chefiava o “aparato” do gabinete. Eles estavam entre 10 vices do chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak.

Para os seus lugares, foram nomeadas Olena Kovalska, que fez parte de um grupo aconselhando o presidente a criar um tribunal para processar a Rússia pela sua invasão à Ucrânia, e Iryna Mudra, que serviu como vice-ministra da Justiça.

Zelenskiy supervisionou mudanças amplas em posições de alto escalão, principalmente entre as principais autoridades militares, nomeando Oleksandr Syrskyi como comandante em chefe no mês passado para substituir o popular comandante do país, Valeriy Zaluzhyi.

Em seu discurso noturno por vídeo, Zelenskiy disse que nomeou Oleksiy Danilov, ex-chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, como embaixador na Moldávia, dizendo que Danilov queria uma indicação diplomática.

O presidente descreveu a Moldávia, cuja presidente pró-Europa, Maia Sandu, denunciou a invasão da Rússia, como um “Estado extremamente importante - tanto do ponto de vista de desafios de segurança na região, quanto do ponto de vista de cooperação bilateral”.

Danilo foi retirado na semana passada de sua posição como chefe do Conselho de Segurança.

(Reportagem de Oleksaandr Kozhukhar em Kiev)