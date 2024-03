Vídeo flagra vendedor ambulante sendo agredido por guarda em Salvador

Um guarda municipal de Salvador (BA) agrediu um vendedor ambulante durante uma operação no bairro Santo Antônio Além do Carmo, na noite de quinta (28). A agressão foi registrada em vídeo. Os agentes envolvidos foram afastados do serviço nas ruas, segundo a Guarda Municipal.

O que aconteceu

Segundo o vendedor ambulante Raul Neto, os guardas o abordaram de forma truculenta e jogaram suas mercadorias no chão. Ele disse que não tinha licença para vender no local, mas isso não foi questionado. "Eu sei que o trabalho deles, na teoria, é fazer a fiscalização, mas no momento da abordagem vieram retirando tudo, jogaram minhas frutas no chão, pisaram. Tiraram mesa, danificaram minha mesa, que comprei na noite anterior", disse ele à TV Bahia.

No vídeo, é possível ver o tumulto. Neto é cercado por guardas enquanto algumas pessoas acompanham a ação. "Se fosse um ladrão, vagabundo, com uma arma, atirando em vocês, vocês não fariam isso não", reagiu o ambulante.

Os guardas então se aproximam, enquanto Neto diz: "Não me toque não". As imagens mostram um guarda agarrando o pescoço dele. Neto grita e, na sequência, é agredido com um tapa no rosto.

475 anos hoje e não existe desgraça nenhuma a se comemorar. A Guarda Municipal de #Salvador, do Bruno Reis, é extremamente truculenta com os trabalhadores da cidade, na qual deveriam zelar. Toda solidariedade ao Raul, o correria que foi agredido#Salvador475anos #torturadores pic.twitter.com/joIpVYIj74 -- Irlan (@irlanaxl1) March 29, 2024

"Não sou vagabundo não", repete. Uma pessoa próxima chega a dizer: "Não bate no rosto dele, não". Depois, Neto chama o guarda de "covarde", enquanto os agentes municipais se afastam em direção ao carro.

O que diz a Guarda Civil

Em nota, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Salvador informou que os agentes envolvidos foram afastados do trabalho nas ruas e o caso foi encaminhado para a corregedoria. "A GCM ratifica o compromisso de apuração do fato envolvendo uma ocorrência no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, após uma operação com a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública)".