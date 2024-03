Secretário: Com fim de epidemia de dengue, Rio centra esforços contra gripe

Após anunciar o fim da epidemia de dengue, a cidade do Rio de Janeiro voltará suas atenções para o combate à gripe, afirmou o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz em entrevista ao UOL News nesta sexta (29).

O número de casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro já vem caindo há duas semanas, com uma queda muito importante na última. Já o número de casos de influenza vem aumentando. Com o aumento do número de casos de gripe, precisamos deslocar nossa força de trabalho, que estava atuando no cuidado à dengue, para [os cuidados da] influenza. Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro

O secretário alertou para a tendência no aumento de casos de gripe por conta da mudança de estação.

Chegamos a ter 2,6 mil casos de dengue em um único dia na cidade. Foram 82 mil pessoas com dengue e com sete óbitos até o momento. Foi um momento bem preocupante, mas o número de casos vem diminuindo muito. Hoje, temos menos de 500 casos por dia em toda a capital. Já tivemos 600 internações; hoje, são 34 leitos ocupados com casos de dengue.

O número de casos de influenza já supera os de dengue. Finalizando o estado de emergência para dengue, já começamos a centrar todos os esforços para a doença que começa a dominar o cenário epidemiológico. A gripe é a doença que mais mata no Brasil e a que mais interna. Fica o alerta para a vacinação para uma doença que começa a nos preocupar com a chegada do outono e a proximidade do inverno. Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro

Soranz explicou que, com a queda significativa nos casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro, os locais que antes atendiam estes pacientes passarão a vacinar a população contra a gripe.

É importante mantermos os esforços de eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, mas também precisamos saber que é importante as pessoas se vacinarem contra a influenza. É muito pouco provável que tenhamos outro pico de dengue na cidade do Rio. O número de casos caiu em uma velocidade muito expressiva.

Isso nos dá muita segurança para fechar os polos de atendimento, convertê-los em pontos de vacinação para influenza e gradativamente substituir os leitos dedicados à dengue para influenza. Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro

