Região do Niágara declara estado de emergência por cautela, antes de raro eclipse

TORONTO (Reuters) - A região do Niágara, no Canadá, declarou proativamente estado de emergência antes de um raro eclipse total do sol em 8 de abril que deve atrair multidões para as suas populares cachoeiras e para as áreas ao redor.

A região do Niágara disse em um comunicado nesta quinta-feira que o presidente regional, Jim Bradley, declarou estado de emergência por “excesso de cautela”.

“Declarar estado de emergência…fortalece as ferramentas que a região tem à disposição para proteger a saúde e segurança dos moradores e visitantes e proteger nossa infraestrutura crítica em qualquer cenário que possa surgir”, afirmou a região do Niágara em um comunicado de imprensa.

A cachoeira, situada na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, está no caminho do eclipse e muitas pessoas estão reservando hotéis e fechando aluguéis com antecedência para vivenciar o fenômeno em uma das maravilhas naturais da América do Norte.

O prefeito da cidade de Niagara Falls, em Ontário, Jim Diodati, projetou “de longe a maior multidão que já tivemos” no lado canadense para o eclipse. Diodati estimou que até um milhão de pessoas estarão lá, em comparação com 14 milhões que normalmente visitam o local durante um ano inteiro.

A região também modificará alguns dos seus programas e serviços e fechará algumas instalações para aliviar o tráfego em 8 de abril.

(Reportagem de Nivedita Balu)