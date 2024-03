Papa conduz serviço religioso de Sexta-Feira Santa antes da procissão do Coliseu

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco presidiu um serviço religioso de Sexta-feira Santa na Basílica de São Pedro, antes de uma procissão noturna no Coliseu de Roma no dia mais sombrio do calendário cristão, marcando a morte de Jesus por crucificação.

A Sexta-feira Santa termina no domingo com a Páscoa, a data mais importante e alegre do calendário litúrgico da Igreja - comemorando o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos.

O papa presidirá um serviço de Vigília Pascal no sábado e depois, no domingo, celebrará a missa de Páscoa e lerá sua mensagem e bênção semestral "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo) na varanda central da Basílica de São Pedro.

O pontífice de 87 anos, que sofre por problemas de mobilidade e respiratórios, parecia em melhor forma esta semana, chegou à Basílica de São Pedro com uma cadeira de rodas enquanto se juntava a cardeais e bispos para o serviço religioso da Paixão do Senhor na Sexta-Feira Santa.

Nos anos anteriores, Francisco começava prostrando-se no chão de mármore da basílica, mas a sua condição física já não lhe permite fazê-lo. Em vez disso, ele orou silenciosamente em frente ao altar em sua cadeira de rodas.

A Paixão do Senhor apresenta cantos em latim que narram acontecimentos desde a prisão de Jesus até o seu sepultamento, e é um dos poucos serviços em que o papa não faz uma homilia, deixando-a para o pregador da casa papal.

Mais tarde nesta sexta-feira, Francisco foi escalado para presidir a procissão “Via Crucis” no Coliseu, na qual os participantes caminham pela antiga arena romana segurando uma cruz, reencenando as últimas horas de Jesus e parando para rezar e ouvir meditações.

Francisco escreveu pessoalmente as meditações deste ano, a primeira em seu papado de 11 anos. Incluíam louvores à mansidão e ao perdão em resposta a atos de maldade, e orações pelos cristãos perseguidos e pelas vítimas da guerra.

O papa, que apelou para que a Igreja se tornasse menos dominada pelos homens, também saudou as mulheres que ajudaram Jesus enquanto ele carregava a cruz, e apelou por "aquelas (mulheres) que nos nossos dias são exploradas e sofrem injustiças e indignidades".

Num outro sinal do seu foco nas mulheres, Francisco realizou na quinta-feira o ritual do lava-pés, que relembra o gesto de humildade de Jesus aos seus apóstolos na Última Ceia, numa prisão feminina em Roma.

(Reportagem de Alvise Armellini)