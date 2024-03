Cabelo macio e sem pesar: por que esse óleo capilar vale a pena

Se você está em busca de um reforço de nutrição para deixar os cabelos mais alinhados, macios e com brilho, uma opção que faz bastante sucesso na Amazon, parceira do UOL, é o "Pinga!", da marca Lola Cosmetics. Ele já é um queridinho, e teve mais de cinco mil compras só no mês passado.

Entre as principais vantagens que os consumidores apontam, é que ele não deixa o cabelo pesado nem oleoso. Confira a seguir as características do produto, além de algumas avaliações de quem o comprou.

O que esse óleo capilar tem de bom?

É indicado como óleo finalizador.

Vem em um pote bem colorido e em formato compacto, com 50 ml de óleo.

Assim, também é fácil de levar (desde que esteja bem fechado) na bolsa ou na mala.

É recomendado para tratamento antes e depois de procedimentos químicos.

Dá para usar na máscara ou no creme capilar, e ainda diretamente da palma da mão para os fios.

Pode ser utilizado no cabelo úmido ou seco.

O que diz quem comprou?

O óleo capilar é bem avaliado: com nota média de 4,8 (sendo 5 a máxima). Até então, são mais de 11 mil avaliações.

Já é meu segundo vidrinho e não largo ele para nada. Muito cheiroso e deixa o cabelo lisinho e brilhoso. Ele é um óleo bem fluido, que não pesa em nada o cabelo.

Bruna



Já usava o óleo de argan da Lola e já amava. Esse gostei bastante também. É cheiroso e não deixa o cabelo pesado.

Thays Ramos



Produto excelente. Eu amo os óleos da Lola. Vale cada centavo, além desse ser extremamente cheiroso.

Gabriela

Funciona de verdade e não deixa o cabelo oleoso.

Karina

Ele ajuda bastante depois de escovar o cabelo, pois não fica com aparência de espiga... E a deixar mais macio também. Utilizo há uns quatro meses já e notei uma diferença significativa no meu cabelo. (Não pesa na oleosidade, colocando nas pontas, é claro. Eu tenho o cabelo bem oleoso na raiz e mais seco nas pontas, e ele regula isso).

Marcia Machado

O cabelo fica macio e com muito brilho. Meu cabelo é oleoso com as pontas secas e deu super certo. O segredo é passar pouco e esquentar bem na mão. Quando comprei, achei que era pequeno, mas é bem grandinho e ele rende muito, mesmo passando todos os dias. Supervale a pena. Quero comprar os outros da linha para testar.

Suzana

Pontos de atenção

O cheiro do produto é um dos principais pontos de atenção. Embora alguns compradores gostem, outros acham que a fragrância é enjoativa. Também há críticas à relação entre o tamanho do produto e o preço cobrado.

Eu ouvi falar muito bem desse Pinga Açaí & Pracaxi. Mas o cheirinho realmente é um pouco enjoativo pra que não curte aromas doces demais. Ele é um bom finalizador e como meu cabelo passou por química recentemente ele tem ajudado. Nota 8.5.

Denice

Deixa o cabelo muito macio, alinhado e cheiroso. Boa textura. Só acho meio caro para apenas 50ml de produto. Mas levo em consideração que a qualidade de ingredientes da Lola Cosmetics é ótima, ao contrário de outras marcas, que é quase tudo silicone e uma pequena quantidade do óleo vegetal. [...].

Érica

Outras opções

Além da versão com óleo de açaí e pracaxi (tampa amarela), o "Pinga!", da Lola, está disponível ainda em mais dois tipos:

Óleo de patauá e moringa (tampa roxa): pré e pós shampoo.

Óleo de cenoura e oliva (tampa verde). pré e pós sol.

