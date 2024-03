Migrantes vão carregar cruz na Via Sacra do Papa no Coliseu

CIDADE DO VATICANO, 29 MAR (ANSA) - Um grupo de migrantes e pessoas com deficiência estão entre as pessoas que vão carregar a cruz pelas 14 estações da Via Sacra no Coliseu, em Roma, na noite desta sexta-feira (29).

A cerimônia, presidida pelo papa Francisco, também contará com a participação de algumas freiras de clausura e um eremita; pessoas que residem em casa de família; um grupo acolhido em uma comunidade de recuperação e assistência social.

Além disso, a cruz será carregada por uma família; pessoas com deficiência; participantes de alguns grupos de oração; sacerdotes que administram o sacramento da Confissão em algumas Basílicas Romanas; mulheres envolvidas na pastoral da saúde; um grupo de migrantes; catequistas; párocos da Diocese de Roma; alguns jovens; um consagrado; e pessoas envolvidas na Caritas diocesana.

Já as tochas serão carregadas por jovens estudantes universitários. Este ano, pela primeira vez, os textos das meditações e orações intituladas "Rezar com Jesus na Via Sacra" para a Via Sacra foram escritos pelo Pontífice. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.