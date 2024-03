Mari Ferrão: 'Na ligação dos acontecimentos que se forma o sentido da vida'

Você já pensou em onde está o sentido da vida? No episódio desta sexta-feira (29) do "Mari vs Mari", a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão busca compreender a relação entre passado e presente por meio de uma frase de um pensador que ela admira.

O sentido da vida não está nos fatos que se sucedem, mas na visão que os redime.

Roger Scruton

Mari reflete sobre a necessidade de analisar os acontecimentos de uma perspectiva que possibilite enxergar as conexões entre eles.

"Às vezes a gente tá tão imerso em uma fase tão crucial, que não consegue ver a ligação com outros acontecimentos da vida. Às vezes a gente precisa da visão lá da frente, do futuro, pra conseguir pensar sobre o presente", ela diz.

Ela também destaca como o isolamento provocado pela pandemia a ensinou sobre a necessidade das conexões para a vida.

O sentido da vida está justamente nas relações e não em um acontecimento isolado. Portanto, é no outro e nos outros, nessa interconexão, que mora o sentido da vida.

Mariana Ferrão

"E por isso uma vida de isolamento, como a gente teve a oportunidade de experimentar na pandemia, é uma vida tão sem sentido", afirma Mari.

