Líder do partido unionista da Irlanda do Norte renuncia após acusações de crimes sexuais

Por Amanda Ferguson

BELFAST (Reuters) - Jeffrey Donaldson, líder do maior partido unionista da Irlanda do Norte, renunciou nesta sexta-feira, afirmou o Partido Unionista Democrático (DUP), após ele ser acusado de crimes sexuais históricos.

Donaldson, 61 anos, é um dos políticos mais conhecidos da região e é o parlamentar mais longevo da Irlanda do Norte no parlamento britânico, ao qual foi eleito pela primeira vez em 1997. Ele também é um ex-membro da Assembleia Norte-Irlandesa.

“O Presidente do Partido recebeu uma carta de Sir Jeffrey Donaldson MP confirmando que ele foi denunciado por ‘alegações de natureza histórica’ e indicando que ele está renunciando como líder do Partido Unionista Democrático com efeito imediato”, disse o DUP, em um comunicado.

“De acordo com as regras do partido, autoridades partidárias suspenderam a filiação do senhor Donaldson, enquanto se aguarda o resultado do processo judicial”.

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) havia dito nesta sexta-feira que detetives prenderam e denunciaram um homem de 61 anos por “ofensas sexuais não-recentes”.

Uma mulher de 57 anos também foi presa e denunciada na ocasião por “ajudar e ser cúmplice de ofensas adicionais”. Os dois aparecerão diante do tribunal em 24 de abril, disse a polícia.

(Reportagem de Amanda Ferguson)