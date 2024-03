Kamala Harris pressiona limites, enquanto Biden enfrenta dificuldades em setores democratas

Por Trevor Hunnicutt

(Reuters) - Receber o rapper Fat Joe na Casa Branca para falar sobre a reforma das leis sobre a maconha; visitar uma clínica de aborto; pedir um cessar-fogo em Gaza na histórica ponte de Selma, no Alabama; caminhar pela cena do crime manchada de sangue do tiroteio na escola de Parkland, Flórida.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, saiu da sombra do presidente Joe Biden nas últimas semanas como parte de um esforço de alto nível para persuadir a coalizão fragmentada de eleitores que os levou à Casa Branca a conceder-lhes um segundo mandato.

A evolução do papel de Harris ocorre em um momento em que os democratas progressistas têm Biden como alvo por causa de sua posição pró-Israel, e as pesquisas o mostram em uma disputa acirrada contra o rival republicano Donald Trump.

Enquanto os eleitores de esquerda questionam a idade e a liderança de Biden, um problema que Trump não enfrenta com seus principais eleitores, Harris, de 59 anos, está abordando tópicos mais acalorados, com mais frequência e de forma mais direta do que Biden. Embora alguns tenham criticado o desempenho de Harris como vice-presidente e seu valor para a campanha de reeleição no passado, ela passou a ocupar um papel de destaque.

Biden defendeu o direito ao aborto, mas enfatizou as mulheres cujas vidas estão em perigo e chamou isso de um assunto "profundamente privado e doloroso".

Harris foi além - durante uma visita à Planned Parenthood em Minneapolis, que se acredita ter sido a primeira vez que um vice-presidente em exercício visitou uma clínica de aborto, a ex-senadora descreveu o aborto como uma parte básica da saúde da mulher em termos vívidos.

"Todos se preparem para a linguagem: útero", disse ela. "Questões como miomas - nós podemos lidar com isso - exames de câncer de mama, assistência contraceptiva - esse é o tipo de trabalho que acontece aqui, além, é claro, da assistência ao aborto."

Em Selma, ela fez os comentários mais fortes até então feitos por qualquer autoridade dos EUA sobre a ofensiva de Israel contra o Hamas: "Dada a imensa escala de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato"

O uso que ela fez da palavra "cessar-fogo", um termo que os democratas de esquerda estavam tão ansiosos para ouvir que se tornou um grito de guerra, foi aplaudido por alguns, embora outros tenham exigido que ele também fosse acompanhado de mudanças nas políticas. Harris também pressionou Israel a fazer mais para aliviar o que ela chamou de "catástrofe humanitária" em Gaza.

"Não há dúvida de que a vice-presidente tentou mudar a conversa sobre Gaza para um lugar mais empático, mas a introdução de uma nova linguagem não funciona quando não há evidências de que ela esteja pressionando por uma mudança de política mais significativa", disse Abbas Alawieh, um dos principais funcionários de uma campanha que incentiva os eleitores a protestar contra Biden votando "sem compromisso" nas primárias democratas.

"Ela precisa pressionar Biden com mais afinco para mudar a política dos EUA", disse ele.

Assessores atuais e antigos de Harris contestaram a ideia de qualquer diferença de política entre ela e Biden, caracterizando seus esforços como uma diferença de tom e ênfase. Eles disseram que as iniciativas de Harris são um reflexo de áreas de interesse que, em alguns casos, remontam ao seu tempo como promotora.

"Ela tem estado na vanguarda de algumas das questões mais importantes que o país enfrenta e que, certamente, serão determinantes para a eleição", disse Dave Cavell, ex-redator de discursos de Harris.

Biden não pode enfatizar questões culturais divisivas sem alienar os eleitores mais conservadores que ele precisa para vencer, disseram assessores atuais e antigos. Como "líder da coalizão" dos democratas, ele precisa se concentrar nas questões econômicas fundamentais que influenciarão os centristas, disseram eles.

Para isso, ele usou 11 de suas 16 viagens este ano a estados eleitorais competitivos, como Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, para promover políticas econômicas de "mesa de cozinha", como trazer de volta os empregos de manufatura enviados para o exterior e apoiar os sindicatos.

Harris, a primeira vice-presidente negra, asiática e mulher, ao contrário, está assumindo um papel pugilístico, com uma turnê "Fight for Reproductive Freedoms" (Luta pelas liberdades reprodutivas) e uma turnê universitária "Fight for Our Freedoms" (Luta pelas nossas liberdades), além de falar sobre economia.

OUTRO DESAFIO PARA HARRIS

Biden atribuiu a Harris uma série de questões aparentemente intratáveis durante sua vice-presidência, desde o problema de décadas de migração para a fronteira sul dos EUA até a revisão de limitações dos direitos de voto para americanos de esquerda.

Outro grande desafio é reconquistar partes da coalizão democrata que se dividiu em relação à política de Israel, à imigração e à economia.

Os índices de aprovação de Harris estão abaixo de 40%, mas ela também é a política democrata mais popular dos EUA depois de Biden. Alguns assessores da Casa Branca questionaram em particular sua eficácia como porta-voz do governo.

A pesquisa Reuters/Ipsos que mostra Biden e Trump empatados nacionalmente também revela que a maioria das mulheres, pessoas com menos de 40 anos e latinos desaprovam o desempenho de Biden como presidente. Cada grupo favoreceu Biden em 2020, ajudando-o a derrotar Trump.

Apenas 56% dos negros aprovaram o desempenho de Biden no trabalho, números baixos para um grupo que normalmente vota 9 para 1 nos democratas em eleições presidenciais.

Se Trump vencer os eleitores brancos, o maior grupo racial dos EUA, pela terceira eleição consecutiva, Biden precisará de um desempenho dominante entre um conjunto diversificado de grupos que normalmente favorecem os democratas.

Há alguns sinais de que Harris está enfrentando uma luta difícil.

Em uma viagem a San Juan na semana passada, também com o objetivo de cortejar os 5,9 milhões de latinos porto-riquenhos que vivem na parte continental dos Estados Unidos, a chegada de Harris a um centro comunitário para celebrar a cultura da ilha caribenha foi reprimida por manifestantes.

Alguns gritavam "Yankee, go home" e seguravam cartazes chamando Harris de "criminosa de guerra" pelo apoio do governo Biden a Israel em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro, apesar do crescente número de mortos em Gaza. Tais protestos ocorreram em vários eventos de Harris.

No entanto, ela tem em Biden um fã cada vez mais expressivo, que já lutou pela decisão de torná-la sua companheira de chapa em 2020. Harris trabalhou cuidadosamente para garantir que não parecesse fora de sincronia com seu chefe, descrevendo Biden e ela em 4 de março como "alinhados e consistentes desde o início" em relação a Gaza.

"Eu a amo", disse Biden, sem ser solicitado, sobre Harris em 6 de fevereiro. Ela está "fazendo um trabalho incrível", acrescentou ele em 18 de março.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington; reportagem adicional de Arlene Eiras e Nandita Bose; edição de Heather Timmons, Deepa Babington e Chizu Nomiyama)