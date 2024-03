Israel mata dezenas de pessoas em ataque aéreo na Faixa de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel continuou com seu bombardeio aéreo e terrestre contra a Faixa de Gaza nesta sexta-feira, matando dezenas de palestinos, enquanto os combates se intensificavam em torno do principal hospital da Cidade de Gaza, o Al Shifa, disseram autoridades palestinas e o Exército israelense.

Autoridades de saúde palestinas afirmaram que dois ataques israelenses contra o subúrbio de Al-Shejaia, no leste da Cidade de Gaza, mataram 17 pessoas e um ataque aéreo israelense contra uma casa no campo de refugiados de Al-Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, matou oito.

O gabinete de imprensa do governo do Hamas em Gaza disse que pelo menos 10 policiais, encarregados de garantir a segurança de auxílio humanitário aos desabrigados no norte de Gaza, estão entre os mortos em Al-Shejaia.

O Exército israelense disse que suas forças continuaram operações em torno do complexo Al Shifa na Cidade de Gaza “mitigando danos a civis, pacientes, equipes médicas e equipamentos médicos”, acrescentando que, ao longo do último dia, matou vários homens armados e encontrou armas e infraestrutura militar.

O Al Shifa, maior hospital da Faixa de Gaza antes da guerra, era uma das poucas instalações de saúde mesmo parcialmente operacional no norte de Gaza antes dos mais recentes combates. Também estava abrigando civis deslocados.

O comunicado israelense afirmou que suas forças conduziram ataques em regiões centrais e ao sul, incluindo Khan Younis e Al-Karara, onde tropas trocaram tiros com homens armados palestinos antes de matá-los e encontrar armas e foguetes.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de James Mackenzie em Jerusalém)