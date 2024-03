Israel atinge a Síria com ataque mais pesado contra representantes do Irã em meses

BEIRUTE (Reuters) - Israel realizou seus ataques mais mortais em meses contra a província de Aleppo, no norte da Síria, no começo desta sexta-feira, e disse que matou um comandante sênior do Hezbollah no Líbano, intensificando sua campanha contra representantes do Irã em paralelo à sua guerra em Gaza.

O país intensificou ataques aéreos na Síria contra a milícia libanesa Hezbollah e o Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica (IRGC) desde o ataque da facção palestina Hamas, apoiada pelos iranianos, contra Israel em 7 de outubro. Nos últimos dias, seus pilotos retomaram treinos regulares para ataques “profundos” no Líbano.

Teerã e seus representantes se entrincheiraram em toda a Síria, inclusive nos arredores de Aleppo e na capital Damasco.

O Exército israelense disse nesta sexta-feira que matou Ali Abed Akhsan Naim, vice-comandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah, em um ataque aéreo na região de Bazouriye, no Líbano.

O governo israelense afirmou que ele era um dos líderes da milícia apoiada pelo Irã em disparos de foguetes com ogivas pesadas e disse que foi responsável por conduzir e planejar ataques contra civis israelenses.

Israel e Hezbollah têm trocado ataques na fronteira sul do Líbano, na maior escalada entre eles desde que travaram uma guerra de um mês em 2006, com o Hezbollah tentando mostrar apoio ao Hamas atirando saraivadas de foguetes contra Israel.

Cerca de uma dúzia de soldados israelenses e meia-dúzia de civis foram mortos no norte de Israel, enquanto quase 270 combatentes do Hezbollah e 50 civis, incluindo médicos, civis e jornalistas, morreram em ataques israelenses contra a região sul do Líbano.

(Reportagem de Laila Bassam, Maya Gebeily and Hatem Maher)