Israel ataca a Síria em ofensiva mais pesada contra representantes do Irã em meses

BEIRUTE (Reuters) - Israel realizou os ataques mais mortíferos dos últimos meses na província de Aleppo, no norte da Síria, na manhã desta sexta-feira e disse ter matado um alto comandante do Hezbollah no Líbano, intensificando a sua campanha contra os representantes do Irã em paralelo com a sua guerra em Gaza.

Israel intensificou ataques aéreos na Síria contra a milícia libanesa Hezbollah e o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) desde o ataque da facção palestina Hamas, apoiada pelo Irã, a Israel em 7 de outubro, e nos últimos dias seus pilotos retomaram a prática regular de ataques "profundos" ao Líbano.

Teerã e os seus representantes entrincheiraram-se em toda a Síria, incluindo em torno de Aleppo e da capital Damasco.

Os militares israelenses disseram nesta sexta-feira que mataram Ali Abed Akhsan Naim, vice-comandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah, em um ataque aéreo na área de Bazouriye, no Líbano.

Disseram ainda que ele era um dos líderes da milícia apoiada pelo Irã no lançamento de foguetes com ogivas pesadas e que era responsável por conduzir e planejar ataques contra civis israelenses.

Israel e o Hezbollah também têm trocado tiros através da fronteira sul do Líbano, na maior escalada desde que travaram uma guerra de um mês em 2006, enquanto o Hezbollah tentava mostrar o seu apoio ao Hamas com rajadas de foguetes contra Israel.

(Reportagem de Laila Bassam, Maya Gebeily e Hatem Maher)