Investigado por assédio sexual, diretor do Procon-SC é afastado do cargo

O governo de Santa Catarina afastou o diretor do Procon, Roberto Salum, investigado pela Polícia Civil por assédio sexual.

O que aconteceu

Salum foi uma escolha da cota pessoal do governador Jorginho Mello (PL). Ambos são bolsonaristas e sua confirmação ao cargo ocorreu depois de uma reunião entre os dois na Casa D'Agronômica, residência do governo catarinense. Ele assumiu em fevereiro deste ano.

Diante do potencial de desgaste, o afastamento aconteceu no começo do feriado de Páscoa. A nota enviada ressalta que o governo "não pactua com atos atentatórios à moral e aos bons costumes". Há um desejo de que as investigações sejam rápidas.

Quando era deputado estadual, Salum deixou o púlpito porque se recusava a debater com uma mulher. "Eu gostaria de debater com o marido dela que é homem, não com mulher".

A mulher que o diretor afastado do Procon-SC não quis conversar hoje é deputada federal. Trata-se de Ana Paula Lima (PT-SC). O caso aconteceu em 21 de fevereiro de 2018.

Salum também já foi policial e apresentador de TV em Florianópolis. Ele apresentava programas populares no espaço reservado para atrações locais nos canais de televisão de nacionais.