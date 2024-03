Inflação dos EUA em ritmo moderado; gastos do consumidor sustentam a economia

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços dos EUA se moderaram em fevereiro, com o custo dos serviços fora do setor de habitação e energia desacelerando significativamente, mantendo a possibilidade de um corte na taxa de juros do Federal Reserve em junho.

O relatório do Departamento de Comércio na sexta-feira também mostrou que os gastos dos consumidores aumentaram mais do que em pouco mais de um ano no mês passado, ressaltando a resistência da economia. Os Estados Unidos continuam a apresentar desempenho superior ao de seus pares globais, apesar dos custos de empréstimos mais altos, graças à força persistente do mercado de trabalho.

"A inflação dos serviços básicos está desacelerando e provavelmente continuará ao longo do ano", disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial em Charlotte, Carolina do Norte. "Quando o Fed se reunir em junho, os dados deverão ser convincentes o suficiente para que ele inicie seu processo de normalização das taxas."

O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,3% no mês passado, informou o Bureau of Economic Analysis do Departamento de Comércio. Os dados de janeiro foram revisados para cima, mostrando que o índice de preços PCE subiu 0,4%, em vez de 0,3%, conforme informado anteriormente. Os economistas consultados pela Reuters previram que o índice de preços PCE aumentaria 0,4% no mês.

Os preços dos produtos aumentaram 0,5% no mês passado, impulsionados por um salto de 3,4% no custo da gasolina e de outros produtos energéticos.

Também houve fortes aumentos nos preços de artigos recreativos, veículos, roupas e calçados. No entanto, os preços de móveis e equipamentos domésticos e de outros produtos manufaturados de longa duração foram moderados.

Nos 12 meses até fevereiro, a inflação PCE avançou 2,5%, depois de aumentar 2,4% em janeiro. Embora as pressões sobre os preços estejam diminuindo, o ritmo de redução diminuiu em relação ao primeiro semestre do ano passado, e a inflação continua acima da meta de 2% do banco central dos EUA.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na sexta-feira que os dados de inflação de fevereiro estavam "mais na linha do que queremos ver".

Na semana passada, as autoridades do Fed deixaram a taxa de juros do banco central inalterada na faixa atual de 5,25% a 5,50%, depois de aumentá-la em 525 pontos-base desde março de 2022.

Os formuladores de políticas preveem três cortes nas taxas este ano. Os mercados financeiros esperam a primeira redução da taxa em junho. A maioria dos mercados financeiros dos E.U.A. ficou fechada para o feriado da Sexta-feira Santa, com exceção do mercado de câmbio. O dólar caiu em relação a uma cesta de moedas com base nos dados.

PERMANECE ALGUMA RIGIDEZ

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE aumentou 0,3% no mês passado. Isso se seguiu a um ganho de 0,5% revisado para cima em janeiro. O chamado núcleo do índice de preços PCE foi informado anteriormente como tendo avançado 0,4% em janeiro.

O núcleo da inflação aumentou 2,8% na comparação anual em fevereiro, o menor ganho desde março de 2021, após um aumento de 2,9% em janeiro. O Fed acompanha as medidas de preço do PCE para a política monetária.

Leituras mensais de inflação de 0,2% ao longo do tempo são necessárias para trazer a inflação de volta à meta. Embora algumas das leituras mais firmes nos relatórios de preços ao consumidor e ao produtor não tenham sido reproduzidas nos dados de preços de PCE devido a pesos diferentes, alguns elementos de rigidez permanecem.

O núcleo da inflação aumentou a uma taxa anualizada de 3,5% nos últimos três meses.

Os preços dos serviços aumentaram 0,3%, desacelerando após um salto de 0,6% em janeiro. O custo de moradia e serviços públicos aumentou 0,5%. Também houve aumentos sólidos nos preços de serviços de recreação, bem como de serviços financeiros e seguros.

No entanto, o custo de refeições fora de casa e de quartos de hotel e motel permaneceu inalterado, enquanto que os serviços de transporte quase não subiram e os serviços de saúde aumentaram marginalmente.

A inflação de serviços PCE, excluindo energia e habitação, aumentou 0,2% no mês passado, depois de ter subido 0,7% em janeiro. O chamado super núcleo aumentou 3,3% em relação ao ano anterior, depois de ter aumentado 3,5% em janeiro. Os formuladores de políticas estão monitorando os dados do super núcleo para avaliar seu progresso no combate à inflação.

Ele aumentou a uma taxa de 4,5% nos últimos três meses, o que, segundo alguns economistas, apoia o adiamento dos cortes nas taxas. Mas outros consideraram a leitura elevada como o resultado do aumento dos preços em janeiro, que, segundo eles, não marcou uma mudança na tendência.

"Os seis fatores que impulsionaram o aumento do núcleo da inflação em 2021 a 2022 - margens em expansão, rápidos ganhos salariais, explosão de aluguéis, caos na cadeia de suprimentos e repasse dos preços globais mais altos de alimentos e energia - se normalizaram ou estão em processo de normalização, sem sinais reais de reversão", disse Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics.

"Isso significa que a pressão fundamental sobre a inflação é para o lado negativo, mas coisas estranhas podem acontecer em meses individuais sem alterar o quadro geral."

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,8% no mês passado. Esse foi o maior ganho desde janeiro de 2023 e seguiu-se a um aumento de 0,2% em janeiro. Quando ajustados pela inflação, os gastos do consumidor se recuperaram em 0,4% após uma queda de 0,2% em janeiro.

O aumento nos chamados gastos reais do consumidor sugeriu que o consumo provavelmente manteve a maior parte de seu impulso no primeiro trimestre. Isso levou o Fed de Atlanta a elevar sua estimativa de crescimento do produto interno bruto neste trimestre para uma taxa anualizada de 2,3%, em comparação com um ritmo de 2,1%.

As perspectivas de crescimento também foram reforçadas pelos dados do Census Bureau, que mostram que os estoques no atacado e no varejo aumentaram rapidamente em fevereiro, compensando o aumento de 1,5% no déficit do comércio de mercadorias.

No entanto, grande parte dos gastos foi financiada pela poupança, já que a renda aumentou 0,3%, depois de acelerar 1,0% em janeiro, devido a um dividendo especial da Costco Wholesale Corporation. A renda à disposição das famílias, após a contabilização da inflação e dos impostos, caiu 0,1%. A taxa de poupança caiu para 3,6%, o nível mais baixo desde dezembro de 2022, de 4,1% em janeiro.

"Enquanto o crescimento do emprego permanecer forte, ele pode sustentar gastos sólidos; no entanto, os consumidores em geral não estão preparados para um enfraquecimento no mercado de trabalho, caso ele ocorra", disse Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide.

(Reportagem de Lucia Mutikani; edição de Chizu Nomiyama)