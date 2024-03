Fome é "bem possível" em algumas áreas no norte de Gaza, diz autoridade dos EUA

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - A fome é tanto um risco quanto bem possivelmente está presente pelo menos em algumas áreas no norte da Faixa de Gaza, disse uma autoridade sênior do Departamento de Estado nesta sexta-feira, acrescentando que a escassez de caminhões é um obstáculo para levar mais auxílio humanitário ao enclave densamente povoado sob cerco de Israel.

“Enquanto podemos dizer com confiança que a fome é um risco significativo no sul e na região central, mas que não está presente, no norte é tanto um risco quanto bem possível exista em pelo menos algumas áreas”, disse a autoridade à Reuters, pedindo anonimato.

Mais cedo neste mês, uma autoridade global sobre segurança alimentar - apoiada pela ONU - alertou que a fome era iminente e provavelmente ocorreria até maio no norte de Gaza e poderia se espalhar por todo o enclave até julho.

Má nutrição e insegurança alimentar provavelmente ultrapassaram os níveis de fome no norte de Gaza e as taxas de mortalidade ligadas à fome provavelmente farão o mesmo em breve, disse o relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar.

A quantidade de caminhões distribuindo auxílio humanitário no sul e na região central de Gaza quase chegou a 200 por dia, um aumento em comparação a um mês atrás, mas ainda são necessários mais, disse a autoridade do Departamento de Estado.

"Você precisa atender todas as necessidades de nutrição da população de Gaza de todas as idades. Isso significa mais do que o nível mínimo de alimentação para a sobrevivência”, afirmou a autoridade, acrescentando que má nutrição, mortalidade de recém-nascidos e crianças pequenas são um problema significativo que está crescendo.