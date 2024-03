EUA finalizam novos limites de emissões de escapamento para veículos pesados

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos informou na sexta-feira que estava finalizando padrões mais rígidos de emissões de gases de escape para veículos pesados, como semirreboques e ônibus, mas as novas regras não seriam tão rigorosas quanto as inicialmente propostas em 2023.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) disse que as novas regras que estabelecem padrões para os anos-modelo de 2027 a 2032 evitarão 1 bilhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa até 2055 e proporcionarão 13 bilhões de dólares em benefícios líquidos anuais para a sociedade. Em contrapartida, a EPA havia dito que as regras mais rígidas propostas no ano passado teriam evitado 1,8 bilhão de toneladas de emissões.

Os novos padrões se aplicam a caminhões de entrega, caminhões de lixo, caminhões de utilidade pública, ônibus de trânsito, de transporte e escolares e caminhões de reboque.

Os padrões finais reforçam os requisitos em um ritmo mais lento e atrasam o início de novas regras para tratores de cabine diurna e alguns veículos vocacionais pesados, informou a EPA.

Os veículos pesados são responsáveis por 25% de todas as emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte, que responde por 29% das emissões de gases de efeito estufa dos EUA.

A EPA disse que os padrões "são tecnologicamente neutros e baseados no desempenho, permitindo que cada fabricante escolha o conjunto de tecnologias de controle de emissões mais adequado para eles e para as necessidades de seus clientes".

A regra final inclui taxas de vendas projetadas de veículos elétricos mais baixas para os anos-modelo 2027-2029 do que a regra proposta original teria exigido. Mas um grupo do setor argumentou que a regra ainda era muito rigorosa.

A Associação de Fabricantes de Caminhões e Motores, que representa a Daimler Truck; a Volvo Trucks, a Cummins e outras, disse que estava preocupada com o fato de que "a regra final acabará sendo a regra de emissões para veículos pesados mais desafiadora, cara e potencialmente perturbadora da história".

A associação acrescentou que as novas regras definem uma porcentagem de veículos com emissão zero, como veículos elétricos ou movidos a célula de combustível, que uma empresa deve vender, "o que está além de sua própria capacidade de controle".

A Tesla, alguns democratas e grupos ambientalistas pediram à EPA que adotasse regras ainda mais rígidas.

Abigail Dillen, presidente do grupo ambiental Earthjustice, disse na sexta-feira que "a EPA não foi longe o suficiente para proteger as comunidades dos perigosos impactos à saúde ligados à poluição de caminhões pesados" e acrescentou que "os fabricantes de caminhões pressionaram a EPA a retardar essa mudança".

A American Trucking Associations disse que as metas para além de 2030 "permanecem totalmente inatingíveis, dado o estado atual da tecnologia de emissão zero, a falta de infraestrutura de carregamento e as restrições na rede elétrica".

Os limites atuais de emissões de escapamento para caminhões e motores pesados foram definidos em 2016, abrangendo os anos-modelo de 2021 a 2027.

Katherine García, do Sierra Club, elogiou as novas regras da EPA, acrescentando que "é crucial que os fabricantes de caminhões entrem rapidamente com caminhões de emissão zero para proporcionar os benefícios climáticos, econômicos e de saúde que merecemos".

Na semana passada, a EPA finalizou as regras de emissões para veículos leves e médios até 2032, reduzindo sua meta de adoção de veículos elétricos nos EUA de 67% até 2032 para apenas 35%.

(Reportagem de David Shepardson; edição de Susan Fenton e David Gregorio)