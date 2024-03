EUA autorizam mais bombas e aviões de guerra para Israel, relata Washington Post

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos autorizaram nos últimos dias a transferência de bilhões de dólares em bombas e aviões de combate para Israel, ao mesmo tempo que expressam publicamente preocupações sobre uma antecipada ofensiva militar em Rafah, informou o Washington Post nesta sexta-feira.

Os novos pacotes de armas incluem mais de 1.800 bombas MK84 de 2.000 libras e 500 bombas MK82 de 500 libras, disse o jornal, citando funcionários do Pentágono e do Departamento de Estado familiarizados com o assunto.

Washington dá 3,8 bilhões de dólares em assistência militar anual a Israel, seu aliado de longa data. Os Estados Unidos têm enviado defesas aéreas e munições para Israel, mas alguns democratas e grupos árabes-americanos criticaram o apoio constante da governo Biden a Israel, que, segundo eles, proporciona-lhe uma sensação de impunidade.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)