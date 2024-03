EDF reorganiza o seu negócio nuclear para melhorar o desempenho

PARIS (Reuters) - A empresa estatal francesa de energia EDF disse nesta sexta-feira que reorganizará seu setor nuclear com o objetivo de melhorar o desempenho, antes de investimentos que o governo planeja para o setor de energia nuclear.

O governo francês comprou as ações que ainda não possuía da EDF no ano passado e retirou-as do mercado ao lançar um grande programa para acrescentar mais usinas nucleares a um país que depende principalmente de energia nuclear.

A EDF disse que reorganizará seu principal negócio em quatro diretorias e uma unidade a partir de 1º de abril.

"O Grupo EDF é chamado a desempenhar um papel importante no relançamento do programa nuclear", afirmou a empresa, em um comunicado.

"Essa mudança tem o objetivo de agrupar experiência e habilidade em grandes especialidades… para melhorar desempenho e reforçar o trabalho multifuncional dentro da empresa", acrescentou a EDF.

O CEO da EDF, Luc Remont, havia sinalizado a reorganização em meados de 2023. Os planos também tentarão superar problemas recorrentes que reduziram a produção em 2022.

