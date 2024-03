Dados sobre a inflação de fevereiro nos EUA "na linha" do que o Fed deseja, diz Powell

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - Os dados mais recentes sobre a inflação dos EUA estão "na linha do que gostaríamos de ver", disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, em comentários que parecem manter sem mudanças a base do banco central para os cortes nas taxas de juros este ano.

Os dados do índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) divulgados na sexta-feira "são o que esperávamos", disse Powell, e mesmo que os números tenham mostrado uma desaceleração menor do que no ano passado, "vocês não nos verão reagindo de forma exagerada".

Powell falou durante uma apresentação no Fed de São Francisco, onde foi entrevistado por Kai Ryssdal, do programa "Marketplace" da rádio pública.

Dados do governo mostraram que o índice de preços PCE aumentou a uma taxa anual de 2,5% em fevereiro, acima dos 2,4% registrados no mês anterior. O número, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,3% em uma base mensal, um pouco mais rápido do que Powell previu quando disse na semana passada que o núcleo da inflação de fevereiro ficaria "bem abaixo" de 0,3%.

Ainda assim, Powell indicou que o relatório de fevereiro não prejudicou a perspectiva básica do Fed.

Alguns detalhes dos dados de PCE, observaram os economistas, mostraram uma melhora nos aspectos da inflação que o Fed considera importantes, mesmo que os números das manchetes tenham mostrado pouco progresso nos dois primeiros meses do ano.

Na semana passada, o Fed manteve sua taxa básica de juros overnight estável na faixa de 5,25% a 5,50% e também reafirmou uma projeção básica de que a taxa cairá 0,75 ponto percentual até o final deste ano.

Nas últimas semanas, Powell teve que conciliar as expectativas de que os cortes nas taxas começassem este ano com os dados que mostram que a melhora nos números da inflação desacelerou, se não estagnou.

Nas últimas três semanas, o chefe do Fed disse que o banco central estava "não muito longe" do ponto em que se sentiria confortável para cortar as taxas de juros, mas depois se recusou a repetir o pensamento quando teve a oportunidade. Ele disse que a recente inflação alta não alterou a "história" geral de pressões de preços mais brandas, mas também observou que os dados recentes não poderiam ser completamente descartados como um sinal de desaceleração do progresso.

(Reportagem de Howard Schneider; Edição de Dan Burns, Chizu Nomiyama e Paul Simao)