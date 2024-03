Cobiçado pelos 'grandes', Xabi Alonso decide continuar no Leverkusen

O técnico espanhol Xabi Alonso anunciou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29) que decidiu continuar no Bayer Leverkusen, dando fim aos rumores sobre sua possível contratação por vários grandes clubes, como Liverpool e Bayern de Munique.

"Quis usar a paralisação internacional para pensar um pouco melhor. Na semana passada, tive uma reunião com Simon [Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen] e Fernando [Carro, presidente do clube] para dizer a eles que minha decisão é continuar", disse o técnico do líder do Campeonato Alemão, na véspera do jogo contra o Hoffenheim pela 27ª rodada.

O espanhol, que encerrou sua carreira como jogador no Bayern de Munique em 2017, comanda o Leverkusen desde outubro de 2022, depois de ter passado pelas equipes B de Real Madrid (2018/2019) e Real Sociedad (2019/2022).

"Por enquanto, acho que é um bom lugar para continuar a me desenvolver como treinador. Ainda sou um treinador jovem e acho que é o lugar certo", explicou.

- Em busca de três títulos -

"Preciso analisar todas as possibilidades e tento tomar boas decisões, fazer isso de uma maneira natural. Podemos fazer uma grande temporada e estamos lutando para isso", lembrou.

O anúncio desta sexta-feira dará tranquilidade ao Leverkusen para os últimos meses da temporada mais importante da história do clube, com um título da Bundesliga que está cada vez mais próximo.

A nove rodadas do fim do campeonato, a equipe é líder com dez pontos de vantagem sobre o poderoso Bayern de Munique (2º), que venceu as últimas 11 edições.

Invicto na temporada em 38 jogos, contando todas as competições, o Leverkusen também está vivo na Copa da Alemanha (semifinal contra o Fortuna Düsseldorf) e ba Liga Europa (quartas de final contra o West Ham).

