Mais barato que Model 3: Xiaomi lança carro elétrico para desafiar Tesla

A Xiaomi divulgou os detalhes de preços do seu novo carro elétrico, o SU7, projetado para concorrer com a Tesla. O veículo começou a ser vendido no mercado chinês com valor menor que o Model 3, da empresa de Elon Musk

O que aconteceu

Destaque é para o preço do SU7, menor que o do Tesla mais barato vendido na China. O modelo mais simples da Xiaomi custa 215.900 yuans (cerca US$ 29,9 mil ou R$ 150 mil, na conversão direta).

Em comparação, o Model 3 é vendido no país por 245.900 yuans (cerca de US$ 34 mil ou R$ 170 mil em conversão direta).

Apresentado no ano passado, o SU7 começou a ser vendido oficialmente na China nesta quinta-feira (28), e os primeiros carros chegam aos compradores em abril.

Traseira do carro elétrico SU7 Max, da Xiaomi Imagem: Wang Zhao/AFP

Lei Jun, cofundador e CEO da Xiaomi, alfinetou a Apple, que desistiu de produzir carro elétrico, e decretou que o veículo da Xiaomi é melhor que o Model 3, da Tesla. A marca diz que em 27 minutos de vendas foram comercializados mais de 50 mil carros.

O que o SU7 tem de diferente

São três modelos distintos, do mais simples ao sofisticado: SU7, SU7 Pro e SU7 Max. Em comum, todos eles têm um uma espécie de tablet giratório no console de 13,1 polegadas (aprox. 33 cm). Veículos são compatíveis tanto com Apple CarPlay como Android Auto.

Painel do Xiaomi SU7, o primeiro carro elétrico da fabricante chinesa; tela central é de 13,1 polegadas Imagem: Divulgação

A versão de entrada, SU7, tem autonomia na casa dos 490 km, segundo classificação usada pelo Inmetro (na China, eles dizem que pode chegar a 700 km). Velocidade máxima atingida pelo carro é de 210 km/h, e vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

A versão intermediária, SU7 Pro, se destaca por ter direção semiautônoma e por aguentar mais tempo longe de um carregador: tem autonomia de 830 km no método chinês (no do Inmetro, 580 km). Um pouco mais pesado, o carro faz de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima igual ao do modelo de entrada. O preço sugerido dele é de 245.900 yuans (cerca de US$ 34 mil ou R$ 170 mil reais, em conversão direta).

A versão mais sofisticada, SU7 Max, tem dois motores e atinge velocidade máxima de 265 km/h. Faz de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos e tem autonomia de 510 km no método chinês (no do Inmetro, cerca de 360 km).

China é o único mercado, por enquanto, em que Xiaomi venderá seus carros elétricos.

A entrada da empresa de eletrônicos no ramo de carros elétricos deve trazer ainda mais competição para o setor. A Tesla, que reinou absoluta nos últimos anos, tem sido pressionada por fabricantes chinesas, como a BYD, a baixar preços e até a considerar criar novos modelos.

*Com informações da Reuters