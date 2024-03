Aeronave que desapareceu na Serra do Japi é encontrada, diz FAB; vídeo

Uma aeronave que estava desaparecida em Jundiaí (SP) desde ontem (28) foi encontrada hoje (29), segundo informou a FAB (Força Aérea Brasileira). Mais cedo, a Polícia Militar de São Paulo encontrou possíveis destroços da aeronave que caiu na Serra do Japi, no interior do estado.

O que aconteceu

Destroços foram encontrados por volta das 17h30 de hoje. Agentes da PM faziam uma operação de busca com o helicóptero Águia 10 quando localizaram as possíveis partes do bimotor de matrícula PT-WLP, na Serra do Japi, em Jundiaí.

Aeronave caiu às 20h40 de quinta (28), segundo os bombeiros. Informações preliminares indicam que o avião decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, com destino ao Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O UOL procurou a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto jundiaiense, e aguarda retorno.

Órgão da FAB (Força Aérea Brasileira) também foi acionado. Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram hoje ao local onde os destroços foram encontrados, segundo a FAB. A equipe vai coletar dados, verificar os danos causados à e pela aeronave e levantar "outras informações necessárias à investigação".

Bimotor tinha situação "normal" na Anac. A aeronave foi fabricada em 1995 pela Piper Aircraft e está registrada como propriedade da HKTC do Brasil, uma multinacional especializada em comércio exterior com sede em Hong Kong. A aeronave tinha capacidade para cinco passageiros e licença apenas para serviços aéreos privados, sendo proibido o uso para táxi aéreo.

Ainda não há informações sobre quantos ocupantes havia na aeronave tampouco sobre possíveis vítimas.

A conclusão da investigação [sobre a queda da aeronave] terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

FAB, em nota