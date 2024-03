A Radio Free Asia, financiada pelos EUA, fecha o escritório de Hong Kong, alegando preocupações com lei de segurança

Por James Pomfret

HONG KONG (Reuters) - A Radio Free Asia, financiada pelos Estados Unidos, disse na sexta-feira que fechou seu escritório em Hong Kong, alegando preocupações com a segurança da equipe após a promulgação de uma nova lei de segurança nacional conhecida como Artigo 23 na cidade governada pela China.

"As ações das autoridades de Hong Kong, incluindo a referência à RFA como uma 'força estrangeira', levantam sérias questões sobre nossa capacidade de operar em segurança com a promulgação do Artigo 23", disse Bay Fang, seu presidente, em um comunicado.

A lei entrou em vigor em 23 de março, depois de ter sido aprovada por unanimidade pela legislatura pró-Pequim de Hong Kong, atualizando uma lei de segurança nacional mais ampla imposta pela China em 2020.

A lei prevê punições mais severas, de vários anos até prisão perpétua, para crimes como traição, sedição, segredos de Estado, espionagem e interferência externa.

Críticos como o governo dos EUA dizem que a lei dá às autoridades poderes mais amplos para reprimir a dissidência. Pequim afirma que a lei é necessária para restaurar a ordem no centro financeiro após os protestos em massa pró-democracia em 2019.

O fechamento do escritório da RFA e a remoção da equipe em tempo integral é um sinal de erosão da liberdade de imprensa em Hong Kong, dizem os críticos, e reflete a preocupação de algumas empresas e entidades com vínculos com governos estrangeiros de que podem estar vulneráveis às novas leis.

A RFA estava "entre as últimas organizações independentes de notícias que relatavam os eventos que aconteciam em Hong Kong em cantonês e mandarim", acrescentou Fang da RFA.

Nos últimos anos, os meios de comunicação liberais de Hong Kong, como o jornal Apple Daily, o Stand News e a Citizens' Radio, foram forçados a fechar as portas sob pressão das autoridades.

O editor do Apple Daily e defensor pró-democracia Jimmy Lai, 76 anos, está sendo julgado por supostamente colocar em risco a segurança nacional e publicar materiais sediciosos - um caso histórico que pode levá-lo à prisão perpétua.

O governo de Hong Kong disse em uma resposta por e-mail à Reuters que não comentaria a decisão da RFA, mas que "condena todos os comentários alarmistas e difamatórios".

"Destacar Hong Kong e sugerir que os jornalistas só teriam preocupações quando estivessem operando aqui, mas não em outros países, seria extremamente tendencioso, se não ultrajante", acrescentou.

Nas últimas semanas, as autoridades de Hong Kong emitiram declarações criticando alguns meios de comunicação internacionais, inclusive a BBC, por suas reportagens sobre a nova lei de segurança, ao mesmo tempo em que enfatizaram que continuam a respeitar a liberdade de imprensa.

O grupo de direitos de mídia Repórteres Sem Fronteiras (RSF) classificou Hong Kong em 140º lugar entre 180 em seu índice anual de liberdade de mídia global em 2023, ante 73 antes da lei de segurança de 2020.

Em janeiro, a polícia de Hong Kong criticou a RFA por uma entrevista com um ativista exilado, Ted Hui, dizendo que não deveria fornecer uma plataforma para que Hui difamasse a polícia.

A RFA opera seu escritório em Hong Kong desde 1996, um ano antes de a antiga colônia britânica voltar ao domínio chinês.

(Reportagem adicional de Jessie Pang; edição de Mark Heinrich)