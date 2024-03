Wall St tem estabilidade antes do feriado da Páscoa e deve terminar 1º trimestre com ganhos

Por Shashwat Chauhan e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Wall Street ronda estabilidade nesta quinta-feira em dia de negociações fracas antes do feriado da Páscoa, enquanto os investidores aguardavam dados para avaliar a trajetória da política do Federal Reserve no último dia útil de um primeiro trimestre forte.

Os três principais índices dos EUA devem registrar ganhos trimestrais robustos, uma vez que um rali alimentado pela IA e o otimismo em relação aos cortes de juros pelo Fed ajudaram a elevar Wall Street a picos recordes neste mês.

"O mercado de ações teve um desempenho extremamente bom durante o primeiro trimestre de 2024 e, enquanto os lucros continuarem fortes, o mercado pode continuar a subir", disse Jeremy Straub, presidente-executivo e diretor de investimentos da Coastal Wealth.

"É provável que a temporada de balanços do primeiro trimestre seja o próximo impulsionador do sentimento do mercado, que, no momento, continua muito otimista."

Dados divulgados nesta quinta-feira mostraram que a economia dos EUA cresceu mais rápido do que o estimado anteriormente no quarto trimestre, enquanto um relatório separado mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estaduais caíram em 2.000 na semana encerrada em 23 de março, para 210.000 em dado ajustado sazonalmente.

No feriado, o foco estará no índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, que será divulgado na Sexta-feira Santa, quando o mercado acionário dos EUA estará fechado.

O Dow Jones caía 0,04%, a 39.740,29 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,08%, a 5.252,54 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,01%, a 16.400,92 pontos.