Polônia investiga espionagem russa, diz agência de segurança

VARSÓVIA (Reuters) - A Agência de Segurança Interna da Polônia (ABW) informou nesta quinta-feira ter realizado buscas como parte de uma investigação com outros serviços de segurança europeus sobre suposta espionagem russa.

Um centro de suprimentos militares ocidentais para a Ucrânia, que luta contra a invasão russa, a Polônia diz que se tornou um dos principais alvos dos espiões russos. Ela acusa Moscou e sua aliada Belarus de tentar desestabilizá-la.

"Ações destinadas a organizar iniciativas pró-russas e campanhas de mídia em países da UE foram documentadas", disse a ABW em um comunicado, mencionando o site voice-of-europe.eu que, segundo ela, publicou material pró-russo.

Buscas foram feitas em Varsóvia e Tychy, no oeste da Polônia, na terça-feira, disse, sem dar mais detalhes.

A operação foi coordenada com outros países, em particular com parceiros da República Tcheca, acrescentou.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, considerou preocupantes os relatos de tentativas pró-russas de influenciar políticos da UE.

"Isso mostra o quão grande é o risco de influência estrangeira", disse Rutte a jornalistas em Haia. "É uma ameaça à nossa democracia, às nossas eleições livres, à nossa liberdade de expressão, a tudo."

Na quarta-feira, o governo tcheco sancionou duas pessoas, incluindo o político ucraniano pró-russo Viktor Medvedchuk e o site de notícias voiceofeurope.com, alegando liderança de uma operação de influência pró-russa na Europa.

As últimas ações da ABW resultaram de uma investigação concluída em janeiro deste ano, na qual um cidadão polonês suspeito de espionagem para os serviços especiais russos foi indiciado.

"O homem, que foi colocado entre parlamentares poloneses e europeus, executou tarefas encomendadas e financiadas por colaboradores da inteligência russa, que incluíam propaganda, desinformação e provocações políticas", afirmou.

(Reportagem de Anna Wlodarczak-Semczuk)