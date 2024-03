Polônia anuncia operação contra rede de espionagem russa

A Agência de Segurança Interna (ABW) da Polônia informou nesta quinta-feira que iniciou uma operação em coordenação com outros países para desmantelar uma rede de espionagem russa.

"A ABW está atuando no âmbito de uma investigação sobre atividades de espionagem em nome da Rússia contra Estados e instituições da União Europeia", escreveu na rede social X o porta-voz dos serviços especiais da Polônia, Jacek Dobrzynski.

A ABW efetuou operações de busca na quarta-feira em Varsóvia e Tychy, uma cidade do sul, e "interrogou várias pessoas, acrescentou.

A operação é resultado da cooperação entre ABW e vários serviços europeus, em particular da República Tcheca, que na quarta-feira anunciou uma operação similar.

A meta da rede russa era "alcançar os objetivos de política externa do Kremlin, em particular enfraquecer a posição da Polônia no cenário internacional, desacreditar a Ucrânia e a imagem das instituições da União Europeia", afirmou a ABW em um comunicado.

A operação também é consequência da detenção, em janeiro, de um polonês suspeito de trabalhar para os serviços secretos russos, explicou a ABW.

"O homem, infiltrado entre parlamentares poloneses e europeus, executava tarefas encomendadas e financiadas por colaboradores dos serviços de inteligência russos", segundo a agência, que não revelou a identidade do detido.

