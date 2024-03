Papa pede para que evitem desprezar quem não crê

CIDADE DO VATICANO, 28 MAR (ANSA) - O papa Francisco pediu nesta quinta-feira (28) para que os sacerdotes não desprezem as pessoas que estão afastadas da religião ou não creem.

O líder da Igreja Católica fez o comentário durante a homilia da Missa Crismal na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que teve a participação de cerca de quatro mil fiéis, incluindo 1,5 mil sacerdotes.

"Queridos irmãos, a nós, seus Pastores, o Senhor não pede julgamentos de desprezo sobre quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado", convidou o religioso.

"As situações difíceis que vemos e vivemos, a falta de fé, o sofrimento que tocamos, no contato com um coração partido, não despertam a resolução na polêmica, mas a perseverança na misericórdia. Quanto precisamos estar livres das asperezas e das recriminações, do egoísmo e das ambições, da rigidez e da insatisfação, para confiar em Deus, encontrando Nele uma paz que salva de toda tempestade", acrescentou.

O Pontífice, que mostrou mais disposição durante a celebração de hoje, também pediu para que os religiosos evitassem duplicidade, desonestidade e hipocrisia.

O Papa ainda convidou que os sacerdotes tenham a humildade de admitir se algum dia "desviar do caminho da santidade". (ANSA).

