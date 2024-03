Panela de pressão sem medo: saiba escolher o modelo ideal para sua cozinha

Tamanho, material, com funcionamento comum ou elétrica: como escolher a melhor panela de pressão para a sua cozinha?

A capacidade, medida em litros, pode fazer diferença no preparo de refeições grandes. Por outro lado, é preciso ter espaço no armário para guardar o utensílio quando não está em uso. Confira a seguir algumas opções de panelas de pressão e, logo mais, dicas do que observar na hora de comprar uma.

Como escolher uma panela de pressão?

1. Material adequado

A maioria das panelas do mercado é feita de alumínio ou aço inoxidável. O primeiro tipo é leve e de boa condutividade térmica, proporcionando uma cocção mais rápida, já que a panela alcança pressão rapidamente. Porém, a temperatura não se mantém por muito tempo.

Além disso, o alumínio é um metal macio, o que o torna mais suscetível a amassados. É interessante que o interior seja revestido, para evitar que o alimento grude e para facilitar a limpeza.

Já o aço inoxidável tem durabilidade maior, embora a condução de calor não seja tão alta. As panelas desse tipo são ótimas para cozimento de carnes ou ensopados, pois ele ocorre de maneira gradual —mas leva-se mais tempo para pegar pressão.

Elas são mais resistentes a amassos, porém um pouco pesadas, deixando seu manuseio mais difícil em relação às de alumínio.

A panela multicamadas é uma terceira opção. Elas são feitas com uma camada de alumínio e revestidas com duas camadas de aço inoxidável, unindo a leveza boa condução térmica do alumínio à durabilidade e retenção de calor do aço. O porém são os preços, que costumam ser mais salgados e menos atrativos.

2. Dispositivos de segurança

Em caso de entupimento ou mau funcionamento da panela de pressão, dispositivos de segurança aliviam a pressão das válvulas, fixadores da tampa e travas de segurança, evitando uma explosão.

Panelas consideradas seguras possuem, em média, quatro a cinco desses mecanismos, um detalhe sem dúvida muito importante para ser avaliado na hora da compra.

3. Tamanho ideal

Quem cozinha para a família costuma optar por panelas grandes. Modelos de 2,5 litros a 3 litros são indicadas para duas pessoas, enquanto os modelos a partir de 4,5 litros servem bem até quatro pessoas.

Considere nesse cálculo que o recomendado é que, durante o cozimento, o volume ocupado não exceda dois terços do volume total da panela.

4. Ajustes de pressão

Alguns modelos de panela permitem ajustar a pressão de acordo com a receita a ser preparada, o que dá mais controle ao cozinheiro - e você pode personalizar o preparo de acordo com sua receita.

Feita em alumínio, tem capacidade de 4,5 litros.

Com revestimento antiaderente interno e externo.

Alças e cabo em material antitérmico.

Possui três válvulas de segurança.

Pode ser usada em fontes de aquecimento a gás, elétrico e vitrocerâmica.

Feita em alumínio, com anel de silicone, além de cabos e alças em baquelite antitérmico.

Tem capacidade de 4,5 litros.

Apresenta revestimento antiaderente externo e interno.

Vem com quatro sistemas de segurança.

Feita em alumínio, tem capacidade de 4,2 litros.

Cabo e alça feitos em material soft touch (macio e não escorrega).

Possui um fundo por indução, que permite o uso em todos os tipos de fogões.

Com quatro mecanismos de segurança: uma trava, duas válvulas de trabalho e um escape.

Feita de aço inoxidável, tem capacidade de seis litros.

Vem com 15 receitas pré-programadas.

Conta com panela interna antiaderente e removível.

Funciona de forma silenciosa.

Feita em aço inoxidável, tem capacidade de quatro litros.

Oferece nove dispositivos de segurança.

Possui a função de manter o alimento aquecido depois de pronto.

A cuba pode ser levada à máquina lava-louças.

Feito de inox, tem capacidade de 6 litros.

Possui uma tigela com revestimento antiaderente e que pode ser removida para lavagem.

Pesa cinco quilos.

Acompanha colher e copo dosador.

Feita em aço inox, tem capacidade de cinco litros.

Conta com 14 funções pré-programadas.

Apresenta válvula de segurança, que evita que a pressão interna passe do limite.

