Ibovespa sobe com NY e petróleo, mas caminha para fechar mês e o trimestre em queda

No último dia do mês e do primeiro trimestre para os mercados, o Ibovespa tenta subir, seguindo a leve alta das bolsas dos Estados Unidos. No entanto, tanto aqui quanto em Nova York o movimento é moderado, apesar da agenda cheia.

Isso porque os investidores estão à espera de novos sinais, principalmente da política monetária americana, que poderão ser extraídos do PCE, o índice de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O indicador sairá nesta sexta-feira, 29, feriado no Brasil, nos EUA, na Europa e na Austrália. Além disso, haverá um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Tudo será acompanhado com afinco pelos investidores, que buscam sinais sobre o início do corte dos juros nos EUA.

Na noite de quarta-feira, 29, o diretor do banco central americano Christopher Waller disse não ter pressa de começar a reduzir juros, e que quer ver pelo menos mais dois meses de dados para avaliar se a hora de um corte nas taxas chegou.

"Diria que é um dia especial: último dia do mês e do trimestre, e é véspera de feriado e de divulgação de um indicador importante PCE nos Estados Unidos", diz Mônica Araujo, estrategista de Renda Variável da InvestSmart XP. Por ora, o Ibovespa cai 0,75% em março e -4,57% no primeiro trimestre.

Mais cedo, saiu a última leitura do PIB do quarto trimestre dos EUA. Houve alta anualizada de 3,4% no quarto trimestre de 2023, acima da estimativa de alta de 3,2%. "Não influenciou tanto os mercados, que querem saber mais como está a economia no início deste ano. Temos visto o consumo mais forte. A questão é ver como virá a inflação amanhã", afirma Mônica.

No Brasil, foi divulgado o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). No geral, os analistas consideram que o documento veio sem novidades e destacaram apenas a elevação da projeção do Banco Central para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 de 1,7% para 1,9%, bem como os gastos do governo.

"Aqui está tudo meio em linha, a questão é como ficará o exterior, os juros nos Estados Unidos", diz Yan Vasconcellos, sócio da One Investimentos. Segundo ele, a chance de novo corte de meio ponto porcentual na Selic em maio é grande. Para depois, reforça, ficará na dependência principalmente de se os EUA iniciarão ou não o ciclo de corte dos juros.

Nesta quinta-feira, 28, em Dalian, na China, o minério de ferro caiu 0,85%, cedendo pelo terceiro dia seguido. Assim , as ações da Vale cedem moderadamente (-0,33%). Já Petrobrás sobe perto de 0,70%, diante da elevação do petróleo no exterior.

Na quarta, o Índice Bovespa fechou em alta de 127.690,62 pontos, acumulando queda de 1,03% em março e recuo de 4,84% nos três primeiros meses de 2024.

Às 11h13 desta quinta, o Ibovespa subia 0,28%, aos 128.054,20 pontos, depois de avançar 0,29%, na máxima aos 128.063,03 pontos.