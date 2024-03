Eletrobras vence lotes 1, 9 e 5 do leilão de transmissão de energia

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras arrematou até agora três dos 15 lotes que serão licitados no leilão de transmissão desta quinta-feira, incluindo o projeto com o segundo maior valor de investimentos que está sendo oferecido no certame.

A companhia saiu vencedora do lote 5, que prevê 2,65 bilhões de reais em investimentos para construção de 1.116 quilômetros de linhas de transmissão entre os Estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Piauí, além de subestações com capacidade de transformação de 3.900 mega-volt-ampères (MVA). A oferta vencedora foi de um deságio de 31,14%, por 302 milhões de reais de receita anual permitida (RAP).

Mais cedo, a Eletrobras arrematou o lote 1, ao ofertar RAP de 162,38 milhões de reais, o que representa um deságio de 42,93% ante o valor máximo. O projeto prevê a construção de 538 quilômetros de linhas de transmissão entre Ceará e Piauí, com 1,77 bilhão de reais em investimentos estimados.

A companhia também venceu a disputa pelo lote 9, ao ofertar uma RAP de 11,637 milhões de reais, desconto de 59,39% ante o valor máximo. O lote 9 prevê a implantação de subestação com capacidade de transformação de 300 mega-volt-ampères (MVA) e trechos de linhas de transmissão em Santa Catarina, com 190,61 milhões de reais em investimentos estimados.

Primeiro leilão do governo de projetos de transmissão de energia deste ano, o certame ofertará 15 lotes que devem exigir investimentos totais da ordem de 18,2 bilhões de reais.

