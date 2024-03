Confiança do consumidor dos EUA supera estimativas em março e tem máxima em quase três anos

(Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos aumentou inesperadamente em março, atingindo o valor mais alto em quase três anos, graças, em parte, à crescente confiança de que a inflação continuará diminuindo.

O Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan subiu para uma leitura final para o mês de 79,4, a mais alta desde julho de 2021, em relação aos 76,9 de fevereiro.

A leitura superou as estimativas de 76,5 em uma pesquisa da Reuters com economistas, mesmo valor da preliminar de março divulgada há duas semanas.

As avaliações dos consumidores sobre as condições atuais e as perspectivas econômicas melhoraram em relação à leitura de meados do mês de março e à de fevereiro.

As expectativas de inflação em um horizonte de um ano caíram de 3,0% em fevereiro para 2,9%, igualando-se à leitura de janeiro, que havia sido a mais baixa desde dezembro de 2020. Em um horizonte de cinco anos, os consumidores veem redução da inflação para 2,8%, de 2,9% no mês passado.

