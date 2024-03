Castro 'corta' Lula de foto com Macron, mas mão do presidente aparece

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), publicou uma foto nas redes sociais com o presidente da França, Emmanuel Macron, sem Lula (PT) ao lado. No entanto, a mão do presidente aparece na imagem.

O que aconteceu

Imagem foi tirada ontem, durante cerimônia do governo federal de lançamento de um submarino no estaleiro de Itaguaí (RJ).

Castro publicou foto apertando a mão de Macron nas redes sociais. "Sua visita fortalece ainda mais os laços entre o Brasil e a França, consolidando uma parceria econômica de grande importância para nós. A viagem intensifica nossa cooperação e estreita os acordos comerciais entre os países", escreveu ele na legenda.

Governador selecionou registro em que Lula está atrás do presidente francês, quase fora do enquadramento, mas a mão esquerda do petista está no centro da imagem. Castro é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Detalhe não passou despercebido nas redes sociais. "Esqueceu de contar quem o convidou para o evento, cortando um certo alguém da imagem. Curioso, não? Mas a foto não mente: tem uma mãozinha inconfundível ali no meio", escreveu um usuário do X (ex-Twitter).