Autoridades de transporte aprovam pedágio para veículos que entrarem em Manhattan

As autoridades do transporte de Nova York deram seu aval à entrada em vigor, a partir de meados de junho, da cobrança de pedágio para os veículos que entrarem na parte sul de Manhattan, algo similar ao implementado em algumas grandes cidades do mundo.

Apesar da oposição de muitos motoristas, esta foi a decisão adotada na quarta-feira (27) pela junta da Autoridade de Transporte Metropolitano (MTA) por 11 votos a 1.

A polêmica taxa pretende dissuadir a entrada de veículos nas congestionadas ruas de Manhattan e promover o uso do transporte público.

Veículos de passageiros e comerciais pequenos que entrarem ao sul da rua 60 de Manhattan vindos dos distritos do Queens e do Brooklyn ou do estado vizinho de Nova Jersey, pagarão 15 dólares (R$ 75) durante o dia e US$ 3,75 (R$ 19) à noite uma única vez.

O pedágio para caminhões e alguns ônibus vai variar entre 24 e 36 dólares (R$ 120 e R$ 180) durante o dia e US$ 6 e US$ 9 (R$ 30 e R$ 45) à noite. A corrida dos táxis que circularem por esta área ficará 1,25 dólar (R$ 6,25) mais cara e US$ 2,5 (R$ 12,5) no caso de usuários de aplicativos como Uber, segundo os preços aprovados pela MTA.

A cidade de Nova York, a de tráfego mais intenso que qualquer outra nos Estados Unidos, será a primeira metrópole do país a adotar este tipo de medida, seguindo os exemplos de Londres, Estocolmo e Singapura.

Espera-se que os novos pedágios entrem em vigor em meados de junho, uma vez que tiver sido concluída a revisão federal dos controles e for instalada a infraestrutura para a cobrança.

Estarão isentos os veículos de emergência e os destinados a pessoas com deficiência, assim como os motoristas que permanecerem nas vias rápidas que margeiam a cidade, entre outros. Os condutores de baixa renda residentes na área afetada terão descontos.

Esta votação é "uma das mais importantes que a Junta já realizou", disse o presidente e conselheiro-delegado da MTA, Janno Lieber, em um comunicado.

Paralelamente, a entidade reforçou o serviço em 12 linhas do metrô, redesenhou toda a rede de ônibus de Nova York e aumentou suas frequências, segundo Lieber.

O mais de um bilhão de dólares (R$ 5 bilhões) que a empresa espera arrecadar será destinado a renovar as estações de metrô para torná-las mais acessíveis, melhorar a sinalização e financiar novos projetos de expansão.

Este é o esforço mais recente das autoridades da cidade, que desde 1970 quer impor pedágios aos veículos que entram em Manhattan para reduzir o tráfego, mas também melhorar a qualidade do ar respirado por seus cidadãos.

© Agence France-Presse