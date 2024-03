Alta de salários não acompanha maior produtividade e pode indicar pressão no mercado, diz diretor do BC

SÃO PAULO (Reuters) - A elevação de rendimentos de trabalhadores tem sido disseminada em todas as atividades, enquanto a produtividade não aumentou em todos os setores, disse nesta quinta-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, ressaltando que pode haver alguma pressão de salários no mercado de trabalho.

Em entrevista sobre o relatório de inflação, Guillen afirmou que os dados de emprego mostram dinamismo do mercado de trabalho, tema muito debatido pelo BC em relação a possíveis implicações sobre a inflação.

O diretor destacou alta recente da inflação de serviços intensivos em mão de obra. Ele ainda afirmou que a autoridade monetária vê preços no atacado mais bem comportados.

(Por Fabrício de Castro e Bernardo Caram)