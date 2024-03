Wall St abre em alta com recuperação de ações de crescimento

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham ganhos na abertura desta quarta-feira, com as fabricantes de chips e ações de crescimento se recuperando antes da divulgação de dados econômicos cruciais, comentários de autoridades do Federal Reserve e um fim de semana prolongado por feriado.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,46%, a 39.461,98 pontos, logo após a abertura. O S&P 500 tinha alta de 0,44%, a 5.226,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,67%, para 16.424,76 pontos.

(Por Shashwat Chauhan)